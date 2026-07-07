Vlomilska "akcija" na Kovku

SEVERNA PRIMORSKA > Po zbranih podatkih policistov je neznani storilec iz prvega osebnega vozila ukradel več sto evrov gotovine. Na sovoznikovih vratih vozila so bile tudi vidne poškodbe, ki so nastale z neznanim predmetom. Lastnik avtomobila je skupno oškodovan za približno 1500 evrov. Policisti so v nadaljevanju ugotovili, da je storilec iz drugega, odklenjenega osebnega vozila prav tako ukradel gotovino, in sicer 150 evrov. Storilec pa je vlomil še v tretje, zaklenjeno osebno vozilo, iz katerega je ukradel nekaj sto evrov gotovine. Policisti Policijske postaje Ajdovščina okoliščine vseh treh kaznivih dejanj še vedno preiskujejo.

Bakrene cevi - "iskana roba"



Včeraj zjutraj so novogoriški policisti obravnavali tatvino bakrenih cevi s stanovanjskega bloka na Ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici. Neznani storilec je ukradel približno 2,5 metra bakrene cevi in s tem gospodarski družbi povzročil za približno 250 evrov škode.

Blizu Strmca na Predelu se je poškodoval 69-letni avstrijski kolesar

Včeraj nekaj po 14. uri so policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči na regionalni cesti Predel-Strmec v občini Bovec, kjer je padel in se poškodoval tuji kolesar. Bovški policisti so na kraju dogodka ugotovili, da je 69-letni državljan Avstrije kolesaril iz Predela proti naselju Log pod Mangartom. Med vožnjo čez most pri naselju Strmec na Predelu je vozil po pločniku, ob koncu mostu pa zapeljal na makadamsko bankino. Pri tem je izgubil ravnotežje, padel na vozišče in se poškodoval, pri čemer je z glavo udaril ob robnik. Kolesar je med vožnjo uporabljal zaščitno kolesarsko čelado. Na kraju nesreče so poleg bovških policistov in gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Bovec posredovali tudi reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč. Po oskrbi na kraju so ga prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Prometna nesreča zaradi neprilagojene hitrosti

Včeraj pozno zvečer so policisti prejeli še eno obvestilo o prometni nesreči na območju naselja Vrtojba. Policisti so z ogledom kraja prometne nesreče in zbiranjem obvestil ugotovili, da je 23-letni voznik osebnega avtomobila, v katerem sta bila še dva mlajša sopotnika, v naselju Vrtojba vozil po Ulici Griči. Ko je pripeljal v oster levi nepregledni ovinek v neposredni bližini stanovanjske hiše, je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom. Vozilo je nato s prednjim in bočnim delom najprej trčilo v obcestne robnike na desni strani vozišča, nato pa še v drevesi, kjer je obstalo. V prometni nesreči je nastala materialna škoda, eden od mlajših sopotnikov (mladoletnik) v vozilu je bil predvidoma lažje poškodovan. Policisti bodo zoper 23-letnega povzročitelja uvedli prekrškovni postopek.