Vročina zdelala tudi tatove: v Grgarju izginila hladilna skrinja

SEVERNA PRIMORSKA > Po dosedanjih ugotovitvah je neznani storilec v času od minulega četrtka, 30. julija, do petka, 31. julija, v jutranjih urah, pred zadnjim vhodom trgovine ukradel zamrzovalno skrinjo neznane znake in jo odnesel neznano kam. S tem dejanjem je storilec gospodarsko družbo oškodoval za približno 1000 evrov.

Pri spustu s Stola se je lažje poškodoval 29-letni kolesar iz Nemčije

Včeraj okoli 15. ure se je med vožnjo z gorskim kolesom pri spustu s kobariškega Stola proti naselju Stanovišče lažje poškodoval 29-letni kolesar, državljan Nemčije. Ta je kolesaril v skupini kolesarjev in med vožnjo po kamniti poti je s prednjim kolesom trčil v kamen, izgubil nadzor nad kolesom in padel čez krmilo. Pri padcu si je izpahnil ramo. Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Tolmin, ki so poškodovanemu nudili prvo pomoč. Nato so ga prevzeli člani dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika in ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na heliport v Tolmin. Tam so ga prevzeli reševalci NMP ZD Tolmin in ga po oskrbi prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Na pobočju Krna se je pri zasilnem pristanku lažje poškodoval francoski jadralni padalec

Včeraj okoli 15. ure je na pobočju Krna zasilno pristal 47-letni jadralni padalec, državljan Francije, ki se je pri tem poškodoval. Po dosedanjih ugotovitvah je francoski jadralni padalec vzletel s Stola in letel proti Krnu. Ob približevanju pobočju Krna mu je sunek vetra zaprl padalo, zaradi česar je izgubil vzgon in zasilno pristal. Pri tem si je izpahnil ramo. Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Tolmin, ki so poškodovanega oskrbeli in mu pomagali pri sestopu. Nato so ga prepeljali v Tolmin, kjer so ga prevzeli reševalci NMP ZD Tolmin in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Zakuril oglarsko kopo

Včeraj, ob 23.38, so policisti prejeli obvestilo Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica o dimu, ki se je valil iz oglarske kope v bližini naselja Vodice na Ajdovskem. Na kraj so prispeli gasilci PGD Col, ki so sicer ocenili, da njihovo posredovanje ni bilo potrebno. Zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja primer obravnavajo policisti Policijske postaje Ajdovščine, o omenjenem primeru so obvestili tudi Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ajdovski policisti bodo zoper občana ustrezno ukrepali zaradi kršitve Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju.

Ponovno zagorelo izven naselja Voglarji

Danes, ob 9. uri, so z Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica policisti tudi obvestili o ponovnem požaru v naravnem okolju blizu ene od stanovanjskih hiš blizu naselja Voglarji. Požar na približno 1000 kvadratnih metrov so kasneje dokončno pogasili gasilci JZ GRD Nova Gorica in PGD Nova Gorica, ki so nato dodatno zalili robove pogorišča. Gorelo je podrastje. Policisti Policijske postaje Nova Gorica nadaljujejo z dodatnim zbiranjem obvestil, da bi ugotovili vse okoliščine v zvezi s požari na omenjenem območju.