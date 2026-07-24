Vsiljiva prodajalca na Tolminskem

SEVERNA PRIMORSKA > Včeraj so policisti prejeli prijavo primera goljufije na območju Nove Gorice, do katere je prišlo v eni izmed prodajaln, kjer je neznani storilec z zvijačo izkoristil nepazljivost uslužbenke. Po do sedaj zbranih podatkih je v prodajalno vstopil neznanec, ki je govoril v italijanskem jeziku. Med menjavo evrskih bankovcev na blagajni je z zavajajočim ravnanjem izkoristil trenutno nepazljivost uslužbenke in jo zmedel tako, da mu je na koncu izročila več denarja, kot bi mu pripadalo. S svojim ravnanjem je neznani storilec trgovini povzročil za približno 200 evrov škode.

Neznanec na Cerkljanskem pred nekaj dnevi poskušal vlomiti v osebno vozilo

Danes dopoldne so policisti prejeli prijavo o nedavnem poskusu vloma v osebno vozilo na območju Cerknega. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec v ponedeljek, 20. julija, med 15. in 20. uro, na parkirišču preko mostu čez reko Idrijco z neznanim predmetom poskušal vlomiti v osebni avtomobil znamke renault, in sicer skozi prednja leva vrata vozila. Storilcu v vozilo ni uspelo vstopiti, je pa zaradi poskusa vloma na vozilu nastalo za približno 1000 evrov škode.