Z avtom zavijal v levo in voznici izsilil prednost

Kljub izredno gostemu prometu se minuli konec tedna v slovenski Istri po prvih podatkih ni zgodila nobena hujša prometna nesreča. Promet je v soboto popoldne v Kopru upočasnila nesreča, ki se je zgodila v križišču Inde, na glavni prometni žili proti Hrvaški. Štiriindvajsetletni voznik je pripeljal po Ljubljanski cesti in je v semaforiziranem križišču zavijal v levo. Pri tem pa je odvzel prednost avtomobilu, s katerim se je po Šmarski cesti proti Kopru peljala 46-letna voznica. V nesreči se na srečo nihče ni poškodoval, na vozilih pa je nastalo precej škode. Koprski poklicni gasilci so zavarovali območje in pomagali pri sanaciji cestišča. Policisti bodo proti vozniku ustrezno ukrepali.