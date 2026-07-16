Z avtomobilom v izložbo, nato po očala

PRIMORSKA • Malo po polnoči je občan obvestil policiste, da je na območju Hrvatinskega klanca opazil vozilo v jarku. Na kraju so policisti ugotovili, da je avtomobil obstal na strehi, voznica pa je ostala ukleščena v vozilu. Iz njega so ji pomagali gasilci. Po prvih ugotovitvah je 67-letnica zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča zapeljala izven ceste na strmo nabrežino, kjer se je vozilo prevrnilo in obstalo na strehi. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imela voznica v izdihanem zraku 0,72 miligrama alkohola na liter. Reševalci so jo zaradi lažjih poškodb odpeljali v izolsko bolnišnico, policisti pa bodo zoper njo podali obdolžilni predlog.

Potnike pustila ob cesti in pobegnila

Policisti so v včeraj popoldan na območju Kastelca ustavljali dva osebna vozila, a kljub znakom sta voznika nadaljevala vožnjo. Policisti so jima sledili še nekaj kilometrov v Italijo, kjer sta oba voznika nato silovito zavrla in ustavila vozili. Iz enega avtomobila je voznik potnike porinil iz avtomobila, nato pa sta oba voznika sunkovito speljala in pobegnila. Policisti so identificirali štiri osebe, vse državljane Turčije. Nadaljnje postopke so prevzeli italijanski varnostni organi.

Madžarski izsilil prednost motoristki

V Portorožu se je v včeraj popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri se je poškodovala 47-letna voznica motornega kolesa. Nesreča se je zgodila okoli 16. ure v križišču Koprske ceste in ulice Obala. 47-letnica je vozila iz smeri Pirana proti Luciji, ko ji je pot zaprl 48-letni državljan Madžarske z avtomobilom. Ta je s Koprske ceste pripeljal iz smeri Avditorija in pri zavijanju levo proti Luciji izsilil prednost motoristki. Voznica motornega kolesa je trčila v avtomobil, nato pa padla in se poškodovala. Policisti nadaljujejo postopek in bodo zoper povzročitelja izvedli ustrezen ukrep.