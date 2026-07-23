Z delovišča v Portorožu izginilo hidravlično kladivo
Kronika
23. 07. 2026, 13:11 , posodobljeno: 23. 07. 2026, 13:11
Z delovišča v Portorožu so neznanci ukradli priključek delovnega stroja, in sicer hidravlično kladivo, ki je vredno 3500 evrov.
PRIMORSKA > Na Škocjanski poti v Kopru je neznanec vlomil v garažo in iz nje ukradel električno kolo. Škode je za 1900 evrov.
V Postojni je neznanec vlomil v parkiran avtomobil v lasti državljana Velike Britanije, v katerem je bila denarnica z gotovino.
V Piranu je nekdo vlomil v dve stanovanji v večstanovanjski hiši.
V Portorožu je nekdo ukradel električni skiro, vreden 600 evrov.
V Kopru pa je nekdo vlomil v hišo, pregledal notranjost, zatem pa odnesel gotovino in zlato verižico.
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