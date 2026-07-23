Z delovišča v Portorožu izginilo hidravlično kladivo

PRIMORSKA > Na Škocjanski poti v Kopru je neznanec vlomil v garažo in iz nje ukradel električno kolo. Škode je za 1900 evrov.

V Postojni je neznanec vlomil v parkiran avtomobil v lasti državljana Velike Britanije, v katerem je bila denarnica z gotovino.

V Piranu je nekdo vlomil v dve stanovanji v večstanovanjski hiši.

V Portorožu je nekdo ukradel električni skiro, vreden 600 evrov.

V Kopru pa je nekdo vlomil v hišo, pregledal notranjost, zatem pa odnesel gotovino in zlato verižico.