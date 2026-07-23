Spletno uredništvo

Z delovišča v Portorožu izginilo hidravlično kladivo

Kronika
23. 07. 2026, 13:11 , posodobljeno: 23. 07. 2026, 13:11

Z delovišča v Portorožu so neznanci ukradli priključek delovnega stroja, in sicer hidravlično kladivo, ki je vredno 3500 evrov.

Z delovišča v Portorožu izginilo hidravlično kladivo
Foto:

PRIMORSKA > Na Škocjanski poti v Kopru je neznanec vlomil v garažo in iz nje ukradel električno kolo. Škode je za 1900 evrov.

 

V Postojni je neznanec vlomil v parkiran avtomobil v lasti državljana Velike Britanije, v katerem je bila denarnica z gotovino.

 

V Piranu je nekdo vlomil v dve stanovanji v večstanovanjski hiši. 

 

V Portorožu je nekdo ukradel električni skiro, vreden 600 evrov.

 

V Kopru pa je nekdo vlomil v hišo, pregledal notranjost, zatem pa odnesel gotovino in zlato verižico.

Deli:
Facebook Twitter Linkedin E-mail
Deli:
Facebook Twitter Linkedin E-mail
{CURRENT-PAGE} / {ALL-PAGES} ×