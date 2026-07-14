Z jadralnim padalom obvisel na drevesu

Tolminski gorski reševalci so jadralnega padalca in njegovo padalo z vrvno tehniko rešili z drevesa, mu pomagali pri sestopu do terenskega vozila in ga prepeljali v dolino. 37-letni poljski padalec je okoli poldneva z jadralnim padalom poletel z vzletišča Kobala, nato nekaj časa letel nad obmejnim območjem, popoldne pa ga je zaneslo nad severno pobočje hriba Ozben, kjer je zaradi težav v zraku padel na drevo.