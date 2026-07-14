Z jadralnim padalom obvisel na drevesu
Kronika
14. 07. 2026, 19:45 , posodobljeno: 14. 07. 2026, 19:45
V ponedeljek popoldne je v bližini vasi Drežnica na Tolminskem strmoglavil tuji jadralni padalec in obvisel na drevesu. Obvestilo o nesreči so na številki 112 dobili okoli 15.30, obvestili so tudi policiste.
Tolminski gorski reševalci so jadralnega padalca in njegovo padalo z vrvno tehniko rešili z drevesa, mu pomagali pri sestopu do terenskega vozila in ga prepeljali v dolino. 37-letni poljski padalec je okoli poldneva z jadralnim padalom poletel z vzletišča Kobala, nato nekaj časa letel nad obmejnim območjem, popoldne pa ga je zaneslo nad severno pobočje hriba Ozben, kjer je zaradi težav v zraku padel na drevo.
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