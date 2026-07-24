Z motorjem zapeljala na nasprotni pas ter trčila v avto in kombi

PRIMORSKA • Motorist je včeraj dopoldne izven predora Kastelec v smeri proti Kopru peljal 168 kilometrov na uro pri omejitvi 100 kilometrov na uro. Policisti so mu izdali plačilni nalog.

Zagorelo na vrtu

Policiste so včeraj dopoldne obvestili, da je zagorelo na vrtu pri hiši na Maliji. Po prvih ugotovitvah so kurili na vrtu in se je ogenj razširil. Gasilci so ogenj pogasili, policisti pa obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Torbi našli, denarja pa ne

Na Debelem rtiču je nekdo Italijankama ukradel torbi z različnimi osebnimi predmeti. Kasneje so našli obe torbi, vendar brez denarja.

Iz odklenjenega avtomobila ukradli torbico

V Portorožu so prijaviteljici iz odklenjenega avtomobila ukradli torbico z denarjem, bančnimi karticami in dokumenti ter mobilnim telefonom samsung.

Trčila v robnik in ograjo

Včeraj pozno popoldne je 66-letna voznica peljala avtomobil od Portoroža proti Piranu. Zaradi neprilagojene hitrosti je trčila v robnik in nato v ograjo stanovanjske hiše. Alkotest ji je pokazal rezultat 0,64 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti bodo podali obdolžilni predlog.

Vlomili v hišo in stanovanje

Na Škofijah je nekdo vlomil v hišo, pregledal prostore ter odnesel zlato in srebro.

V Izoli so vlomili v stanovanje. Premetali so prostore in omare, zatem pa odnesli denar in druge vrednejše predmete.

Kršila javni red in mir ter prepoved približevanja

Policisti so sinoči v Pobegih odredili pridržanje 43-letni ženski. Kršila je javni red in mir ter izrečen ukrep prepovedi približevanja. Ni hotela umiriti ter se je nedostojno vedla in žalila policiste. Sledi plačilni nalog za več kršitev.