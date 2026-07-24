Z motorjem zapeljala na nasprotni pas ter trčila v avto in kombi
Danes okoli 7.30 se je zgodila hujša prometna nesreča pri Ilirski Bistrici. Po prvih podatkih s kraja je 34-letna motoristka, doma s Štajerske, peljala od Ilirske Bistrice proti Jelšanam, voznika avtomobila in kombija pa v nasprotni smeri. Motoristka je zapeljala na nasprotno smerno vozišče, kjer je najprej trčila v eno vozilo, zatem še v drugo. Motoristko so huje poškodovano odpeljali s helikopterjem v UKC Ljubljana. Policisti so opravili ogled kraja in zbirajo informacije o točnem dogajanju. Cesta je bila zaprta do 9.55, urejen je bil obvoz.
PRIMORSKA • Motorist je včeraj dopoldne izven predora Kastelec v smeri proti Kopru peljal 168 kilometrov na uro pri omejitvi 100 kilometrov na uro. Policisti so mu izdali plačilni nalog.
Zagorelo na vrtu
Policiste so včeraj dopoldne obvestili, da je zagorelo na vrtu pri hiši na Maliji. Po prvih ugotovitvah so kurili na vrtu in se je ogenj razširil. Gasilci so ogenj pogasili, policisti pa obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.
Torbi našli, denarja pa ne
Na Debelem rtiču je nekdo Italijankama ukradel torbi z različnimi osebnimi predmeti. Kasneje so našli obe torbi, vendar brez denarja.
Iz odklenjenega avtomobila ukradli torbico
V Portorožu so prijaviteljici iz odklenjenega avtomobila ukradli torbico z denarjem, bančnimi karticami in dokumenti ter mobilnim telefonom samsung.
Trčila v robnik in ograjo
Včeraj pozno popoldne je 66-letna voznica peljala avtomobil od Portoroža proti Piranu. Zaradi neprilagojene hitrosti je trčila v robnik in nato v ograjo stanovanjske hiše. Alkotest ji je pokazal rezultat 0,64 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti bodo podali obdolžilni predlog.
Vlomili v hišo in stanovanje
Na Škofijah je nekdo vlomil v hišo, pregledal prostore ter odnesel zlato in srebro.
V Izoli so vlomili v stanovanje. Premetali so prostore in omare, zatem pa odnesli denar in druge vrednejše predmete.
Kršila javni red in mir ter prepoved približevanja
Policisti so sinoči v Pobegih odredili pridržanje 43-letni ženski. Kršila je javni red in mir ter izrečen ukrep prepovedi približevanja. Ni hotela umiriti ter se je nedostojno vedla in žalila policiste. Sledi plačilni nalog za več kršitev.