Za volanom "nakokirana", brez izpita in z avtom brez registracije

Še en precej "pester" voznik je policistom padel v oči v petek malo po 23. uri v okolici Izole. Pri 38-letniku je bil hitri test pozitiven na kokain, konopljo in amfetamine, strokovni pregled pa je odklonil. Ker tudi veljavnega vozniškega dovoljenja ni imel, so mu vozilo zasegli.

Tovornjak in konoplja nista dobra kombinacija

V petek zvečer so policisti v Izoli ustavili še 24-letnega voznika tovornega vozila. Hitri test je pokazal prisotnost konoplje, strokovni pregled je odklonil, zato so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Tudi njega čaka prekrškovni postopek.

Alkohol je tekel tudi v Dekanih

Malo po 22. uri so v Dekanih ustavili 63-letnega voznika iz okolice Kopra. Alkotest je pokazal 0,73 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniško dovoljenje so mu začasno odvzeli, čaka ga obdolžilni predlog.

Rekorder noči v Portorožu

Še nekoliko višjo vrednost je napihal 38-letni voznik, ki je v Portorožu zaradi neprilagojene hitrosti končal v kovinskih količkih. Alkotest je pokazal 0,92 miligrama alkohola, policisti pa so mu odvzeli vozniško dovoljenje.