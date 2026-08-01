Zagorelo vozilo, požar se je razširil na bližnje grmičevje

Včeraj okoli 18. ure je zagorelo vozilo na cesti med Petrinjo in izvozom za Socerb.

PETRINJE > Intervenirali so gasilci iz PGD Materija in ZGRS Sežana, ki so zavarovali kraj, požar pogasili, vozilo pregledali s termovizijsko kamero ter požarišče obilno zalili z vodo. Vozilo je zgorelo v celoti, požar v naravi pa je zajel približno 900 kvadratnih metrov podrasti in grmičevja, poročajo gasilci iz PGD Materija.

Osebno vozilo je zgorelo v celoti. Foto: Fb Pgd Materija Foto: Fb Pgd Materija

Zaradi intervencije je bila regionalna cesta približno eno uro zaprta za promet. Intervencijo so gasilci zaključili ob 20. uri.

Sodelovalo je deset gasilcev iz PGD Materija z dvema voziloma (še pet gasilcev je bilo v pripravljenosti v gasilskem domu), tri iz ZGRS Sežana z enim vozilom in policisti iz koprske policijske uprave.

Včeraj okoli 18. ure je zagorelo vozilo na cesti med Petrinjo in izvozom za Socerb. Foto: Fb Pgd Materija Foto: Fb Pgd Materija