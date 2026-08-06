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Zaradi gorečega tovornjaka zaprta primorska avtocesta med Gabrkom in Senožečami

Kronika
6. 08. 2026, 10:58 , posodobljeno: 6. 08. 2026, 11:00

Na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani je popolna zapora. Zagorel je tovornjak.

Slovensko policijsko vozilo med intervencijo na cesti.
Foto: Ai

SENOŽEČE > Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med Divačo in Senožečami. Nastaja zastoj, poroča prometnoinformacijski center.

Na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas. Zamuda eno uro, še dodajajo na prometnoinformacijskem centru.

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