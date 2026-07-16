Zaradi naftnega madeža zaprli portoroško plažo
Kronika
16. 07. 2026, 11:25 , posodobljeno: 16. 07. 2026, 11:29
Danes okoli 8.30 je v pristanišču Portorož prišlo do izlitja nafte iz enega od privezanih plovil, so sporočili iz Okolja Piran. Zaradi vetra je madež začelo odnašati v smeri Plaže Portorož, zato so jo zaposleni iz piranskega Okolja preventivno zaprli za kopalce in izobesili rdečo zastavo.
PORTOROŽ • "Na območju smo namestili pivnike za omejevanje širjenja in vpijanje onesnaženja," so še sporočili iz Okolja. V Portorožu posredujejo gasilci, Civilna zaščita in Uprava a pomorstvo, aktivirali so tudi plovilo sektorja za varovanje obalnega morja (SVOM).
Vsem obiskovalcem, ki so danes plačali izposojo senčnika in ležalnika, bodo kupnino vrnili na blagajni plaže. "Pristojne službe razmere spremljajo in izvajajo vse potrebne ukrepe za čim hitrejšo omejitev posledic izlitja. O nadaljnjem poteku intervencije in ponovnem odprtju plaže bomo javnost pravočasno obvestili," so še dodali v Okolju.
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