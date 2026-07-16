Zaradi naftnega madeža zaprli portoroško plažo

PORTOROŽ • "Na območju smo namestili pivnike za omejevanje širjenja in vpijanje onesnaženja," so še sporočili iz Okolja. V Portorožu posredujejo gasilci, Civilna zaščita in Uprava a pomorstvo, aktivirali so tudi plovilo sektorja za varovanje obalnega morja (SVOM).

Na plaži v Portoržu so izobesili rdečo zastavo. Foto: Okolje Piran Foto: Okolje Piran

Vsem obiskovalcem, ki so danes plačali izposojo senčnika in ležalnika, bodo kupnino vrnili na blagajni plaže. "Pristojne službe razmere spremljajo in izvajajo vse potrebne ukrepe za čim hitrejšo omejitev posledic izlitja. O nadaljnjem poteku intervencije in ponovnem odprtju plaže bomo javnost pravočasno obvestili," so še dodali v Okolju.