Zaradi svinjskih polovic štirim opozorila pred odpovedjo

Nesreča pred Postojno je pokazala, kako malo je uradnikom mar za nemoteno delovanje države.

LJUBLJANA > Iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so nam včeraj sporočili, da je njihova interna preiskava o ukrepanju ob nesreči tovornjaka pred delovno zaporo na avtocesti med Razdrtim in Postojno zaključena. V preiskavi so ugotovili, da so štirje javni uslužbenci kršili svoje delovne obveznosti, ker se niso oglasili na klice s postojnskega regijskega centra za obveščanje (številka 112), od koder so jih klicali zaradi ukrepanja v zvezi z nesrečo.