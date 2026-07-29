Zaradi svinjskih polovic štirim opozorila pred odpovedjo
Skoraj tri mesece po nesreči tovornjaka s svinjskimi polovicami na avtocesti med Razdrtim in Postojno, zaradi katere je bila avtocesta kar enajst ur sramotno zaprta za ves promet, so iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sporočili rezultate svoje preiskave. Ugotovili so, da se štirje njihovi uslužbenci niso oglašali na telefon in jim izrekli opozorila pred odpovedjo.
LJUBLJANA > Iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so nam včeraj sporočili, da je njihova interna preiskava o ukrepanju ob nesreči tovornjaka pred delovno zaporo na avtocesti med Razdrtim in Postojno zaključena. V preiskavi so ugotovili, da so štirje javni uslužbenci kršili svoje delovne obveznosti, ker se niso oglasili na klice s postojnskega regijskega centra za obveščanje (številka 112), od koder so jih klicali zaradi ukrepanja v zvezi z nesrečo.
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