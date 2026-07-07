Zlorabljal pastorko: v zaporu bo enajst let

KOPER > Začasna predsednica okrožnega sodišča v Kopru Samanta Nusdorfer nam je potrdila, da je višje sodišče zavrnilo pritožbi na sodbo, s katero je senat obtoženemu za kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, prisodil enajst let zaporne kazni. Senat je, spomnimo, moškega obsodil po strožji opredelitvi kaznivega dejanja. Sodba je tako postala pravnomočna. Obsojeni H. M. je v priporu od maja 2023, ko so ga koprski kriminalisti po prijavi žrtve aretirali.

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