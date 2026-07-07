Sijan Pretnar

Zlorabljal pastorko: v zaporu bo enajst let

Kronika
7. 07. 2026, 5:10 , posodobljeno: 7. 07. 2026, 5:10

Višji sodniki so pred kratkim potrdili sodbo, s katero je senat koprskega okrožnega sodišča moškemu zaradi spolne zlorabe pastorke prisodil enajst let zapora. Spolne zlorabe so se začele, ko je bila deklica stara 12 let in so trajale vse do aretacije obsojenega.

Zlorabljal pastorko: v zaporu bo enajst let

Obtoženi je na sodišču zanikal očitke iz obtožnice.

Foto: arhiv PN

KOPER > Začasna predsednica okrožnega sodišča v Kopru Samanta Nusdorfer nam je potrdila, da je višje sodišče zavrnilo pritožbi na sodbo, s katero je senat obtoženemu za kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, prisodil enajst let zaporne kazni. Senat je, spomnimo, moškega obsodil po strožji opredelitvi kaznivega dejanja. Sodba je tako postala pravnomočna. Obsojeni H. M. je v priporu od maja 2023, ko so ga koprski kriminalisti po prijavi žrtve aretirali.

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