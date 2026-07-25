16.000 oboževalcev na koncertu zasedbe Gorillaz v Trstu

TRST • Na turneji predstavlja svojo istoimensko ploščo, s katero je že požela navdušenje kritikov. V naši bližini je že osvojila občinstvo na Hrvaškem, kjer je nastopila na festivalu In Music v Zagrebu, pevec pa je nosil broško, na kateri je v cirilici pisalo "študenti bobedžujo", s čimer je izkazal podporo študentskim protestom v Srbiji.

Foto: Maja Pertič Gombač

Že mesece razprodan koncert je v Trst privabil 16.000 obiskovalcev, ki so po poročanju italijanskih medijev zasedli vse prenočitvene zmogljivosti v mestu. Obrežje je povsem zaprto, saj sega prizorišče domala do morja, izredne razmere pa bodo Trstu vladale še jutri, ko bo na istem trgu nastopil dance kolektiv Eiffel 65 na brezplačnem nedeljskem rajanju.