31. No Borders zagnala Tom Smith in Elvis Costello, danes nadaljuje LP

Tokrat se je Tom Smith predstavil v akustični različici v družbi izvrstnega multiinstrumentalista Nicholasa Willsa, s katerim sta minulo pomlad predstavljala Smithov prvi samostojni album There Is Nothing in the Dark That Isn't There in the Light. Skladbe s plošče je prepletal z na novo aranžiranimi Editorsovimi, začenši z uvodno All the Kings, ki so ji kasneje sledile še uspešnice, kakršne so An End Has a Start, The Phone Book, Blood, Smokers Outside the Hospital Doors ali sklepna Papillon, ki odlično utripa tudi v "slečeni" različici.

Pri tem velja dodati, da dotlej še maloštevilno - koncert je pod žgočim soncem začel natanko opoldan -, a strastno občinstvo ni nič manj toplo sprejelo novih skladb, denimo Endings Are Breaking My Heart, Northern Line, Life Is For Living in Deep Dive. Slišali po smo tudi akustično različico novega singla Rush, ki bo pristal na novi plošči Editors, napovedani za jesen.

Legendarni britanski kantavtor in rocker Elvis Costello z Impostersi. Foto: Maja Pertič Gombač Foto: Maja Pertič Gombač

Dež gromko preganjal legendarni Elvis Costello

Ko so oblaki že dodobra pokrili nebo, je na oder stopil legendarni britanski kantavtor in rocker Elvis Costello z Impostersi, v katerih kot gost nastopa znani ameriški kitarist Charlie Sexton. Costello, mlajšemu slovenskemu občinstvu znan po sodelovanju z Jocker Out in priredbi njihove uspešnice Novi val z angleškim besedilom New Wave, je s tovarišijo krenil v udaren drnec krepkih hitov, ki jih je izbral iz zgodnjega obdobja skoraj skoraj pol stoletja dolge glasbene kariere.

Oglasile so se uspešnice, kakršne so Every Day I Write a Book, Whatching the Detectives, (I Don't Want To Go To) Chelsea, Clubland, Pump It Up, (What's So Funny 'bout) Peace, Love and Understanding ali nežna Alison.- marsikatera dodobra predrugačena. Od navdušenja je občinstvo domala pozabilo, da ga je ves čas vlažil blagi dež, tak, kakršen je Costellu, kot je dejal, v Angliji domač, ki pa je bil vendarle daleč od nalivov, ki so pospremili katerega od koncertov prejšnjih sezon.

Danes ob 14. uri bo pa oder zavzela ameriška glasbenica LP, ki se je v zgodovino popularne glasbe vpisala s hitom Lost On You. Na Belopeška jezera se vrača po uspešnem nastopu leta 2023, tokrat pa bo predstavila tudi nekaj novih skladb a plošče Room 12, ki izide jeseni. Na festival letos prinaša še dva festivalska konca tedna, prihodnjo soboto bodo oder zavzeli italijanski glasbenih Coez in za njim skupina Pattagari, v nedeljo pa že razprodani pianist Ludovico Einaudi, v soboto, 25. julija, se vrača Manu Chao, tokrat z "ultra akustično" različico skladb, v nedeljo pa niz sklepa kantavtor Mannarino.