33. Primorski poletni festival je v kavarni Loža odprla Kavarna

KOPER • Komedija v naših, "ne preveč veselih časih", kot jih je v gledališkem listu imenoval Srečko Fišer, prevajalec in s Kico soavtor priredbe, je na razprodano odprtje privabila veliko občinstva in izvabila precej manj smeha.

V glavni vlogi se je ob lastniku kavarne Ridolfu, ki ga je upodobil Alojz Svete, in neapeljsku plemiču Don Marziu v interpretaciji letošnjega prejemnika Borštnikovega prstana Aleša Valiča, odlično odrezala prav koprska kavarna Loža v vlogi imenitne kulise.

Festival se nadaljuje že v sredo na plaži v Valdoltri, kjer bo Lotos Vincenc Šparovec na splavu uprizoril svoj avtorski gledališki dokumentarec Človek v morju, ki ge je produciralo Mestno gledališče ljubljansko. •