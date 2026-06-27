33. Primorski poletni festival je v kavarni Loža odprla Kavarna
Kultura
27. 06. 2026, 19:49 , posodobljeno: 27. 06. 2026, 19:49
Po enoletnem premoru, ko je lansko ambientalno postavitev otvoritvene predstave odpihnila nevihta, se je PPF sinoči vrnil na prosto in letošnji program začel z uprozoritvijo Goldonijeve Kavarne v režiji Janusza Kice in produkciji Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta.
KOPER • Komedija v naših, "ne preveč veselih časih", kot jih je v gledališkem listu imenoval Srečko Fišer, prevajalec in s Kico soavtor priredbe, je na razprodano odprtje privabila veliko občinstva in izvabila precej manj smeha.
V glavni vlogi se je ob lastniku kavarne Ridolfu, ki ga je upodobil Alojz Svete, in neapeljsku plemiču Don Marziu v interpretaciji letošnjega prejemnika Borštnikovega prstana Aleša Valiča, odlično odrezala prav koprska kavarna Loža v vlogi imenitne kulise.
Festival se nadaljuje že v sredo na plaži v Valdoltri, kjer bo Lotos Vincenc Šparovec na splavu uprizoril svoj avtorski gledališki dokumentarec Človek v morju, ki ge je produciralo Mestno gledališče ljubljansko. •
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