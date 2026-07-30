Agata Tomšič: "Moja utopija je višje izraze umetnosti približati vsem slojem družbe"
Prvi intervju v vlogi umetniške vodje Mittelfesta v slovenščini! Agata Tomšič je z navdušenjem sprejela vabilo na razgovor, v katerem je lahko spregovorila v slovenskem jeziku. Doma je namreč iz Izole (letnik 1986), po odhodu na študij v Bologno pa živi v Italiji že 22 let. Zvabil jo je DAMS z univerzitetnim programom, posvečenem sodobnemu gledališču. V ta svet si je mlada Izolanka želela, v tem italijanskem svetu, zapisanem sodobni gledališki ustvarjalnosti, se je Agata Tomšič izobrazila.
Združenje Mittelfest jo je izbralo za novo umetniško vodjo festivala, funkcijo bo prevzela 1. oktobra. V več kot 30-letni zgodovini festivala, letošnja je bila 35. izvedba, je Agata Tomšič prva Slovenka in prva ženska, kateri so zaupali to nalogo, če odmislimo Mimmo Gallino, ki je bila “samo” organizacijska direktorica.
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