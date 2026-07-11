Ali država res nima denarja za delovanje javnega zavoda?

Ministrica za kulturo dr. Ignacija Fridl Jarc je namreč v nedavnem intervjuju za Sobotno prilogo med drugim izjavila, “da zaradi primanjkljaja v proračunu ministrstva za kulturo trenutno ni sredstev za njegovo delovanje. Četudi bi zagonska sredstva črpali iz obstoječe kohezije, je treba zagotoviti tudi integralni del sredstev, teh pa za leto 2027 predhodna vlada sploh ni predvidela.” Na njeno izjavo se je že odzval Simon Kardum, vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, in trditev ministrice označil “za klasičen primer sprenevedanja in zavajanja javnosti.”

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