Beloruski pevki zaradi nasprotovanja Lukašenkovemu režimu grozi do 12 let zapora

Beloruska black metal skupina Dymna Lotva je sporočila, da se njihova pevka Nokt Aeon sooča s kazenskim pregonom v domovini. Beloruske oblasi jo obtožujejo številnih kršitev kazenskega zakonika, med drugim domnevnega financiranja terorizma, sodelovanju pri ekstremističnih dejavnostih in razžalitve predsednika Aleksandra Lukašenka.

Po navedbah skupine je večina obtožb povezana z njeno javno podporo Ukrajini in beloruskim prostovoljcem, ki se borijo na ukrajinski strani, zbiranjem finančne pomoči, pa tudi z udeležbo na protestih proti Lukašenkovemu režimu po spornih volitvah leta 2020. Ena izmed obtožb se nanaša celo na domnevno grožnjo predsedniku zaradi voodoo lutke, ki jo skupina uporabila na odru.

Najvišja zagrožena kazen izhaja iz očitka financiranja teroristične dejavnosti, za katerega beloruska zakonodaja predvideva do 12 let zapora. Skupno so proti Nokt Aeon vložili pet kazenskih ovadb, obravnava pa je napovedana za 14. avgust pred preiskovalnimi organi v Minsku.

Nokt Aeon, rojena kot Katsiaryna Mankevich, ki že več let živi na Poljskem, je v javnem odzivu zapisala, da je primer povsem politično motiviran. Ob tem je ironično pripomnila, da številni tarnajo, da je sodobni metal postal preveč "varen", nato pa dodala, da ji zdaj zaradi "ekstremizma" in "financiranja terorizma" grozi večletna zaporna kazen. "Morda želi Lukašenkov režim poskrbeti, da bo ekstremni metal spet zares ekstremen," je zapisala.

Oboževalcem je sporočila, naj zanjo ne skrbijo, saj da ima na Poljskem zagotovljeno mednarodno zaščito zaradi političnega pregona. Dodala je še, da ji v Belorusiji lahko sicer zaplenijo premoženje, "če bi ga sploh imela,". Ves denar pa je, kot pravi, porabila za glasbo.

Objavo je zaključila z neposrednim sporočilom preiskovalnemu odboru v Minsku: "Poljubite mojo ekstremistično rit."

Dymna Lotva sicer sodi med prepoznavnejša imena vzhodnoevropske black metal scene. Skupina je po začetku ruske invazije na Ukrajino zapustila Belorusijo in odtlej delujo iz Poljske, njeni člani pa odkrito kritizirajo režim Aleksandra Lukašenka ter podpirajo demokratično opozicijo in Ukrajino. •