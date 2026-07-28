Častno srce Sarajeva tudi mehiškemu igralcu in režiserju Diegu Luni

SARAJEVO > Njegov opus obsega film, televizijo in gledališče, z njim pa je očaral občinstvo po vsem svetu. Luna, ki je enako prepričljiv pred in za kamero, si je utrl prepoznavno umetniško pot, zaznamovano z družbeno angažiranostjo in trajno zavezanostjo krepitvi latinskoameriških in španskih glasov na mednarodnem filmskem odru.

V Sarajevu bodo prikazali tudi njegov najnovejši film

Na 32. filmskem festivalu v Sarajevu bodo prikazali tudi njegov najnovejši film, ki ga je režiral, špansko dramo Ceniza en la boca, z angleškim naslovom Ashes. Film so premierno prikazali na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu. Luna bo imel v Sarajevu tudi mojstrski tečaj, na katerem bo svoje izkušnje in vpoglede v sodobno umetnost delil z mladimi talenti, filmskimi profesionalci in občinstvom festivala.

"Pred četrt stoletja je osvojil naša srca z nepozabno vlogo v filmu Jaz pa tebi mamo. Takrat smo upali - in danes vemo -, da smo priča umetniku, ki nikoli ne preneha raziskovati in nas presenečati ter prehaja od hollywoodskih spektaklov z visokimi proračuni k intimnim, pristnim zgodbam, ki razkrivajo bogastvo latinskoameriške kulture. Diego Luna je s svojim izjemnim opusom pustil globok pečat v sodobni kinematografiji, zato nam je v čast, da mu podelimo častno srce Sarajeva," je povedal direktor sarajevskega filmskega festivala Jovan Marjanović.

Že leta si je želel priti v Sarajevo

Luna je v odzivu povedal, da je že leta želel priti v Sarajevo. "Toliko kolegov je z navdušenjem govorilo o festivalu in svojih izkušnjah. V veliko čast mi je, da je bilo s tem priznanjem prepoznano moje delo in neizmerno se veselim, da bom občinstvu predstavil film Ashes. Se vidimo kmalu!," so njegove besede navedli na festivalski spletni strani.

Mednarodni preboj je igralec dosegel z vlogo v filmu Jaz pa tebi mamo (2001) režiserja Alfonsa Cuarona. Uveljavil se je kot eden najbolj prepoznavnih obrazov sodobne mehiške kinematografije. To mu je odprlo vrata do sodelovanj v Mehiki, Španiji, ZDA, Angliji in Nemčiji ter dela z režiserji, kot so Steven Spielberg, David Trueba, Gus Van Sant, Harmony Korine in Agustin Diaz Yanes.

Kot režiser je debitiral z dokumentarnim filmom J.C. Chavez (2007), njegov prvi celovečerni igrani film pa je Abel (2010), ki so ga nagradili na mednarodnem filmskem festivalu v San Sebastianu, prejel pa je tudi nagrado Mehiške filmske akademije za najboljši scenarij, pri katerem je Luna sodeloval kot soavtor. Režiral je tudi film Sr. Pig (2016), ki so ga premierno prikazali na filmskem festivalu Sundance.

Luna je poleg filmskega ustvarjanja močno vpet v družbene pobude; leta 2005 je soustanovil Ambulante, potujoči festival dokumentarnega filma, zasnovan za spodbujanje kulturne izmenjave, krepitev državljanske angažiranosti in udejanjanje družbenih sprememb.