Cinehill letos tudi s pogledom skozi otroške oči

Cinehill velja za enega najbolj znanih filmskih festivalov na Hrvaškem, ki je več kot dve desetletji potekal v Motovunu v hrvaški Istri, zadnjih nekaj let v Gorskem kotarju.

DELNICE > V glavni program so med drugim uvrstili družbenokritični triler Minotaver ruskega režiserja Andreja Zvjaginceva, prejemnika velike nagrade žirije na letošnjem 79. filmskem festivalu v Cannesu, v katerem se poslovnež Gleb sooča s finančnimi težavami in posledicami ruske agresije na Ukrajino. Prikazali bodo tudi izraelski film The Sea Shaija Carmeli-Pollaka o 12-letnem palestinskem dečku, ki prvič v življenju poskuša doseči Sredozemsko morje.

Film The Tigers španskega filmskega ustvarjalca Alberta Rodrigueza prikazuje zgodbo brata in sestre, ki kot industrijski potapljač in raziskovalka morja v ladijskem trupu odkrijeta skrito pošiljko kokaina, nato pa se znajdeta sredi spopada v kriminalnem podzemlju. V izbor filmov glavnega programa so, kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani, povedala kreativna direktorica festivala Milena Zajović, vključili med ostalimi še filma Teenage Sex and Death at Camp Miasma ameriške režiserke Jane Schoenbrun in večkrat nagrajeni papeški triler Konklave nemškega režiserja Edwarda Bergerja.

Ti se s skupaj še 12 filmi potegujejo za glavno nagrado festivala propeler cinehill. Na festivalu sicer podelijo tudi nagrado filmskih kritikov fipresci ter nagrado corto za najboljši hrvaški kratki film.

Edward Berger bo letos prejel mavericka

Poseben gost Cinehilla je letos avstrijsko-švicarski filmski ustvarjalec Edward Berger, ki bo prejel častno nagrado maverick. Nagrado 50 let, ki je najstarejša festivalska nagrada, bo prejel igralec Zijah Sokolović iz Bosne in Hercegovine. Obema so namenili retrospektivo njunih filmov.

Letošnja država partner je Črna gora. V okviru tega so med drugim pripravili poseben filmski sklop Iz Gore gori in okroglo mizo kako ustvariti regionalni hit. Več črnogorskih gostov festivala bo tudi spregovorilo o svojem delu.

Pri snovanju programa jim je pomembno predstaviti raznolike filme z različnih koncev sveta in tako prikazati bogat nabor idej, ki poganjajo filmsko ustvarjanje, je ob robu novinarske konference povedal vodja festivala Cinehill Igor Mirković. Postopek izbora po njegovih besedah začnejo brez vnaprej določenih osrednjih tematik. Letos so ob koncu snovanja programa filmov opazili dve prevladujoči smeri: več filmov pomembne družbene teme predstavlja skozi otroške oči, nekateri pa se na različne načine ukvarjajo z odnosom do vere.

Ideja že od začetka ostaja ustvariti preprost festival, ki predstavlja prijetno stičišče tako za filmske ustvarjalce kot ljubitelje filma. "Naš cilj je, da je vse, kar počnemo, posvečeno filmu, vzdušju ustvarjalne svobode in priložnosti, da se ljubitelji te umetnosti zberejo ter si filme ogledajo v družbi," je še povedal Mirković.

Cinehill velja za enega najbolj znanih filmskih festivalov na Hrvaškem, ki je več kot dve desetletji potekal v Motovunu v hrvaški Istri, zadnjih nekaj let v Gorskem kotarju.