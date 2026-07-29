Društvo s peticijo v podporo zavodu za sodobni ples

LJUBLJANA > Kot je društvo zapisalo v peticiji, z veliko zaskrbljenostjo spremljajo ravnanje ministrstva za kulturo glede ZRSPU.

Po njihovih besedah je bilo vprašanje obstoja nacionalne javne institucije za področje sodobne plesne umetnosti v Sloveniji predmet strokovnih razprav, analiz, raziskav in kulturnopolitičnih prizadevanj več kot tri desetletja.

"Po ustanovitvi Centra sodobnih plesnih umetnosti leta 2011 in njegovi politično motivirani ukinitvi leto kasneje je bila ustanovitev ZRSPU rezultat dolgotrajnega strokovnega in političnega procesa, katerega namen je bil končno zagotoviti sistemsko ureditev področja."

Kot so poudarili, je ta proces zaključen. "Javni zavod je ustanovljen. Republika Slovenija ter Mestni občini Celje in Nova Gorica so podpisale soustanoviteljsko pogodbo. Zavod je vpisan v Poslovni register Slovenije in s tem pridobil polno pravno ter poslovno-finančno sposobnost. Imenovan je vršilec dolžnosti direktorja, odprt je transakcijski račun, konstituiran je Svet zavoda, ki je sprejel Poslovnik Sveta zavoda ter Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, slednjega pa sta potrdili tudi obe občini soustanoviteljici," so poudarili.

Soustanoviteljska pogodba tudi določa obveznosti Republike Slovenije, vključno z zagotovitvijo letošnjih finančnih sredstev v višini 560.000 evrov. "Kljub temu ministrstvo še vedno ni zagotovilo nakazila, zaradi česar javni zavod ne more začeti izvajati svojih nalog. Takšno ravnanje pomeni neizpolnjevanje pravno zavezujočih obveznosti ustanoviteljice." ZRSPU tudi čaka na vpis v razvid javnih zavodov na področju kulture, ki je po zakonu dolžnost večinske ustanoviteljice, ministrstva za kulturo.

Med drugim zavod ne more izplačevati plače in prispevkov vršilca dolžnosti direktorja Simona Karduma, objaviti razpisov za zaposlitev strokovnega kadra, zagotoviti osnovnih pogojev za svoje delovanje ter izpolnjevati svojih nalog. Kot so še opozorili, je javnemu zavodu tudi onemogočeno kandidiranje za že rezervirana kohezijska sredstva Evropske unije za obdobje med letoma 2026 in 2029 v skupni vrednosti približno štirih milijonov evrov.

Od Fridl Jarc zahtevajo, da "nemudoma izpolni vse obveznosti Republike Slovenije, določene v soustanoviteljski pogodbi, omogoči normalno poslovanje zavoda in prepreči nastanek nadaljnje škode ter izgubo evropskih razvojnih sredstev, namenjenih področju sodobne plesne umetnosti".

Peticijo so v društvu pripravili kot odziv na izjavo ministrice za kulturo Fridl Jarc, ki je na ponedeljkovi seji Nacionalnega sveta za kulturo dejala, da tristranska pogodba, s katero so ustanovili ZRSPU, ni izvedljiva. "V tem trenutku ni ustrezne pravne podlage za financiranje delovanja v letu 2026. Nimamo niti kadrovskega načrta niti sprejetega programa dela in finančnega načrta," je njene besede navedel portal MMC RTV Slovenija.

Ministrica je na seji izpostavila tudi kadrovski organigram javnega zavoda. "Celo dva pomočnika direktorja, kar je za tako izredno majhen zavod tudi precedens, tako kot je bilo zasnovano, glede na to, da veliko večji zavodi nimajo pomočnikov direktorja. Prav tako je bolj ali manj vezano vse na strukturo, ki naj bi organizirala to področje sodobnega plesa, veliko manj pa na konkretne ustvarjalce," je poudarila.

Kardum je njene besede označil za totalni "blef", zavajanje javnosti in lažnivo izjavo. Ob tem je dodal, da poleg direktorja in pomočnice direktorja organigram predvideva še dva regijska koordinatorja, ki ju financirata partnerski občini, in šest zaposlenih za nujno delovanje zavoda. Druge zaposlitve padejo v kvoto kohezijskih sredstev in so namenjene izključno ustvarjalkam in ustvarjalcem.