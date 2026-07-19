Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Kultura
19. 07. 2026, 8:28 , posodobljeno: 19. 07. 2026, 8:30
Po dveh letih se je na koprski Ukmarjev trg vrnila Dubioza Kolektiv, ena najbolj prepoznavnih glasbenih skupin iz Bosne in Hercegovine, ki že več kot dvajset let navdušuje občinstvo z nalezljivo mešanico ska, rocka, punka, reggaeja in hip hopa. Njihovi koncerti slovijo po neizmerni energiji, humorju in tesnem stiku z občinstvom, nič drugače pa ni bilo niti tokrat. Več v fotogaleriji.
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