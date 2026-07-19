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Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)

Kultura
19. 07. 2026, 8:28 , posodobljeno: 19. 07. 2026, 8:30

Po dveh letih se je na koprski Ukmarjev trg vrnila Dubioza Kolektiv, ena najbolj prepoznavnih glasbenih skupin iz Bosne in Hercegovine, ki že več kot dvajset let navdušuje občinstvo z nalezljivo mešanico ska, rocka, punka, reggaeja in hip hopa. Njihovi koncerti slovijo po neizmerni energiji, humorju in tesnem stiku z občinstvom, nič drugače pa ni bilo niti tokrat. Več v fotogaleriji.

Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Foto: Foto: Tomaž Primožič/fpa
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
Dubioza Kolektiv po dveh letih spet na Ukmarjevem trgu (FOTOGALERIJA)
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