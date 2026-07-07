Enaindvajset let jazza pod marežganskim nebom

MAREZIGE > Ta konec tedna bo razgled marežganske Vište ponovno spremljala živa glasba desetih zasedb iz Slovenije, Češke in Malte. Festival MareziJazz, ki že 21 let pod milim nebom združuje domače in tuje jazzovske glasbenike, pripravljata Zveza big bandov Slovenije in Marežgansko mladinsko društvo.

Dogajanje se bo vsak večer začelo ob 19. uri, organizatorji pa bodo tudi letos med Koprom in Marezigami organizirali festivalski avtobus. Vstop na festival je prost.

Deset obrazov sodobnega jazza

Program bo v petek odprl Zgrabi Zvok Big Band, orkester, sestavljen iz udeležencev istoimenske poletne jazzovske šole, ki v sodelovanju z JazzObalo mladim glasbenikom omogoča teden intenzivnega ustvarjanja.

Na festivalu bodo nato v petek in soboto nastopili Bend-it! Orchestra, Big Band Sevnica, Big Band Grosuplje, Slovenia Ska Jazz Collective, Big Band Cerknica, Ljubljanski jazz oktet, Big Band Konservatorija Jaroslava Ježka iz Prage, DCapitals Big Band z Malte ter zasedba Pudding Fields x Robert Vatovec Big Band.

»Jazz je glasba svobode, ustvarjalnosti in dialoga«

"Če je bil festival v svojih začetkih namenjen predvsem predstavljanju slovenskih big bandov, je njegova postopna mednarodna rast prinesla dragoceno izmenjavo znanja, izkušenj in glasbenih idej," o festivalu pripoveduje Daniel Leskovic, svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost iz Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki festival soorganizira.

"Festival odpira prostor novim slovenskim zasedbam, ki na velikem odru dobijo priložnost za pridobivanje odrskih izkušenj in vključevanje v širše glasbeno okolje," je še dodal. "Jazz je glasba svobode, ustvarjalnosti in dialoga. Prav njegova odprtost izvajalcem omogoča nešteto izraznih možnosti – od tradicionalnega swinga do sodobnega jazza, funka, latina, rocka in številnih drugih glasbenih vplivov."

Improvizacije, acapella in glasbeni film

Oba večera bo po koncu rednega koncertnega programa zaživel še MareziJam – festivalski jam session, kjer bodo lahko glasbeniki in obiskovalci skupaj soustvarjali improvizirano glasbo.

Festival se bo v nedeljo zaključil nekoliko drugače kot običajno. Po nastopu acapella skupine Anakrousis bo sledila projekcija dokumentarnega filma Cesária Évora: Bosonoga diva, posvečenega življenju in glasbi znamenite pevke z Zelenortskih otokov.