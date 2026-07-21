EU prekinja financiranje beneškega bienala zaradi sodelovanja Rusije na letošnjem umetnostnem bienalu

BRUSELJ > Kot je navedel tiskovni predstavnik Evropske komisije, se je Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) na podlagi pravne ocene in priporočila Evropske komisije odločila prekiniti tekoče subvencioniranje beneškega bienala v višini dveh milijonov evrov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Kulturni projekti, ki se financirajo z denarjem evropskih davkoplačevalcev, morajo "varovati demokratične vrednote, spodbujati odprt dialog, raznolikost in svobodo izražanja", je še povedal tiskovni predstavnik ter dodal, da so to "vrednote, ki se v današnji Rusiji ne spoštujejo", navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski umetniki na beneškem umetnostnem bienalu, ki se je uveljavil kot ena največjih svetovnih umetniških razstav z več kot stoletno tradicijo in poteka vsaki dve leti, letos prvič sodelujejo na bienalu po invaziji ruske vojske na Ukrajino 24. februarja 2022. Rusija se predstavlja z razstavo The Tree is Rooted in the Sky (Drevo je zakoreninjeno na nebu).

Leta 2022 so ruski umetniki, ki naj bi sodelovali na razstavi, v znak protesta proti vojni spontano odpovedali svoje sodelovanje, leta 2024 pa je Moskva uporabo paviljona dovolila Boliviji.

V Benetkah so 61. mednarodni umetnostni bienale za splošno javnost odprli 9. maja. V beneškem Arzenalu in Vrtovih ter drugih lokacijah mesta v laguni bo odprt do 22. novembra. Letos se predstavlja 99 držav, kar je bistveno več kot pred dvema letoma, ko je sodelovalo 88 držav. Slovenija se predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nonument Group.