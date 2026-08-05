Fazal Rahim Farahi: “Če spremembe dosežeš z vojno, prave spremembe ni”

TRST > Zbirka, ki je izšla pri založbi Infinito edizioni, nosi italijanski naslov Ombra in attesa del sole (Senca, ki čaka na sonce), čeprav Fazal Rahim Farahi v italijanščini še ni dovolj domač, da bi v njej skladal verze. Pesmi je napisal v maternem jeziku, ki je zanj paštunščina, nato pa jih ob pomoči tržaškega pesnika Marka Veznaverja poitalijanil. “S Fazalom sva se spoznala pred tremi leti v mladinskem centru Toti. Zaupal mi je željo, da bi izdal pesniško zbirko in sem mu takoj ponudil pomoč, ker sem čutil njegovo željo po ustvarjanju mostov, bratstva in vezi. In ta zbirka je most, ki ga je Fazal zgradil z velikim talentom,” je ocenil Veznaver.

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