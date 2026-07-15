Festival Glasbe sveta v znamenju uglaševanja miru

Festival Glasbe sveta se bo tako letos prvič odvijal pod temo Uglaševalci miru, za rezidenčnega ustvarjalca dogodka pa so izbrali multiinstrumentalista Boštjana Gombača. “Veselim se festivala in svojih treh nastopov na njem. Program festivala je vsebinsko bogat, poleg tega nosi pomembno sporočilnost prijateljskega sobivanja in utripa sodelovanja,” je na novinarski konferenci ob predstavitvi letošnje edicije festivala dejal Gombač. Kot je znano, se na prizoriščih z izjemno zgodovinsko in krajinsko vrednostjo že leta srečujejo glasbeniki z vsega sveta ter soustvarjajo raznolik program, ki povezuje jazz, folk in glasbene tradicije različnih kultur. Festival, ki izhaja iz edinstvene identitete tega obmejnega prostora, predstavlja platformo za srečevanja, povezovanje in ustvarjanje. Skozi glasbo odpira prostor dialoga med kulturami in gradi pristne vezi med skupnostmi na obeh straneh meje.

Ko glasba stopa v mir

Tadej Stolič iz KUD Morgan, ki je eden glavnih organizatorjev festivala, je na vprašanje, zakaj so se letos odločili izbrati temo festivala, odgovoril: “Okrog nas se dogajajo strašne stvari. Po drugi strani je mir predpogoj za ustvarjanje glasbe. Torej glasba stopa v mir, obenem pa je potreben mir, da jo lahko slišimo. Ko se glasbeniki med seboj družijo, poslušajo drug drugega, se spoštujejo, so odprti in iz tega veje duh prijateljstva. Slednji zelo dobro uteleša to, kar bi lahko bil mir med nami in z vsem, kar nas obkroža.” Stolič še dodaja, da se prizorišče festivala v Italiji z letošnjim letom seli v park Basaglia, na prizorišče Piccolo Cielo, medtem ko bo slovenski del že tradicionalno postavljen v zavetje gradu Kromberk.

V primeru dežja oziroma slabega vremena nobenega od koncertov ne bodo odpovedali, temveč jih bodo preselili v Kulturni dom Nova Gorica.

Tudi koncertna premiera tria The Peacemakers

Tudi letošnja edicija festivala Glasbe sveta prinaša bogat nabor koncertov. Organizatorji tako napovedujejo koncertno premiero festivalskega rezidenčnega projekta slovensko-italijansko-ameriškega tria The Peacemakers, ki ga sestavljajo domači multiinstrumentalist Boštjan Gombač, italijanski vibrafonist Pasquale Mirra ter svetovno priznani bobnar in tolkalec Hamid Drake. Na Gradu Kromberk bodo odmevali zvoki kvarteta ikoničnega hrvaškega glasbenika Darka Rundeka, upov sodobnega slovenskega folka Nike Prusnik in bratov Poljanec ter legendarne slovenske etno zasedbe Terrafolk. Za poskočne afro-kubanske ritme in latinskoameriške zvoke bo letos poskrbel Omar Sosa Trio – Vibe Factor, medtem ko bo za afrobeat energijo odgovorna italijansko-senegalska zasedba Afrodream.

Na Glasbe sveta prihajajo tudi Nika Prusnik in bratje Poljanec Foto: Instagram Foto: Instagram

Italijanska eksperimentalna saksofonistka Laura Agnusdei bo s kvartetom predstavila svoj aktualni album Flowers Are Blooming in Antarctica, italijanska eksperimentalna vokalistka Elsa Martin pa svoj vokalni projekt Vox Humana. Organizatorji festivala napovedujejo tudi skupni nastop Boštjana Gombača in kitarista Igorja Leonardija. Od bolj ekstravagantnih nastopov posebej izpostavljajo enkratni kabaret YOU!WHO?WHO!, ki ga skupaj z družbo razigranih performerjev pripravlja priljubljeni glasbenik in lutkar Matija Solce. V sklopu festivalskega preddogodka 22. julija napovedujejo še nastop goriško-ljubljanske etno psihedelične rock zasedbe Grunt na festivalu AESON v italijanskem mestecu Fiumicello.

Nad odločitvijo ministrstva šokirani

Stolič seveda ni mogel mimo odločitve ministrstva za kulturo, ki je napovedalo nižanje sredstev po že sklenjenih pogodbah v kulturi. “Vsekakor smo bili šokirani. Načrtovali smo program festivala, za katerega je tudi že vse dogovorjeno, nato pa izvedeli, da pogodbenih zahtevkov z naše strani ne smemo pošiljati do sprejetja rebalansa proračuna. Naše društvo, ki finančnih rezerv nima, je odvisno od tega sofinanciranja države, saj kar tretjino vseh sredstev dobimo od tam. Res si ne znam razložiti, zakaj je do tega sploh prišlo. Pričakoval bi, da se najprej sprejme rebalans, to pa potem vpliva na višino sofinanciranja, ki je že določeno v pogodbi, ki smo jo tudi že podpisali. Festival se bo zaključil 7. avgusta in ne moremo čakati, da bo rebalans sprejet septembra, sredstva pa sproščena oktobra ali novembra,” je komentiral odločitev ministrstva. •