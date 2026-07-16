Film Koke veliki zmagovalec Puljskega festivala, zlata arena za slovensko režiserko Ester Ivakič

V puljski Areni se bo nocoj sklenil 73. Puljski filmski festival (PFF).

PULJ • Nagrade na 73. puljskem filmskem festivalu so v sredo zvečer podelili za filme iz glavnega programa, v katerega so uvrščeni hrvaški filmi in hrvaške manjšinske koprodukcije, pa tudi za filme iz regionalnega in študentskega programa.

Veliko zlato areno za najboljši film je žirija dodelila filmu Koke hrvaškega režiserja Igorja Jelinovića zaradi "prepričljivega prikaza mediteranskega okolja in njegove izrazite teatralnosti, pretresljive družinske drame, spretno oblikovanega humorja ter izjemno močnih igralskih interpretacij, ki filmu dajejo posebno čustveno moč". Koke, ki spremljajo spor med sestrama srednjih let zaradi lastništva počitniške hiše na otoku Hvar, so Jelinoviću prinesle tudi zlato areno za najboljši scenarij. Snježana Sinovčić-Šiškov je za vlogo v tem filmu prejela zlato areno za glavno žensko vlogo, Aleksandra Janković pa za najboljšo stransko žensko vlogo.

Zlato areno za najboljšo režijo je osvojil Srđan Kovačević za dokumentarec Kar je treba storiti za "z močno emocijo in subtilnim filmskim jezikom zgrajeno zgodbo, ki kljub družbenim krivicam odpira prostor upanju, solidarnosti in veri, da se spremembe začnejo s skrbjo za človeka". Dokumentarec spremlja delo socialne delavke, sindikalnega aktivista in nekdanjega električarja, ki v okviru slovenske organizacije Delavska svetovalnica pomagajo delavcem z Balkana, iz Afrike in Azije pri uveljavljanju njihovih pravic. Film je osvojil tudi zlato areno za najboljšo montažo, ki sta jo prejela Klara Šovagović in Damir Čučić.

Za glavno moško vlogo je bil z zlato areno nagrajen Dado Ćosić za vlogo v filmu Lijepa večer, lijep dan, za najboljšo stransko moško vlogo pa Roko Sikavica, ki igra v filmu Ohcet. Film Ohcet je prinesel zlato areno za produkcijo Ivanu Kelavi in Marku Jociću ter zlato areno za kasting Igorju Šeregiju.

Film Bog ne bo pomagal je medtem dobil zlato areno za najboljšo fotografijo (Jana Plećaš) in za najboljšo glasbo (Stavros Evangelou, Iris Asimakopoulou in Vasilis Chontos). Film Bučko pa je osvojil zlato areno za najboljšo scenografijo (Stefan Katunar), najboljšo kostumografijo (Zorana Meić) in za vizualne učinke (Vanda Raymanova, Michal Struss, Krsto Jarmo, Ivana Šebestova, Peter Budinsky, Marek Ježi in Tomaš Danay).

Za masko sta bila nagrajena Ana Bulajić Črček in Goran Ignjatovski za film Lijepa večer, lijep dan, za najboljše oblikovanje zvoka pa Olivier Voisin za film Sitni lopovi.

Posebno zlato areno za izjemen prispevek k hrvaški animaciji je prejel producent in režiser Arsen Anton Ostojić za animirani celovečerni film Kristalni planet, posebno zlato areno za izjemen prispevek igralskemu ansamblu pa Linda Begonja za vlogo v filmu Ohcet.

Nagrado breza za najboljšo debitantko je prejela Ana Marija Veselčić za vlogo v filmu Bog ne bo pomagal.

V konkurenci manjšinskih koprodukcij je veliko zlato areno za najboljši film prejel film Veter, govori mi srbskega režiserja Stefana Đorđevića. Film je prinesel zlato areno tudi slovenskemu direktorju fotografije Marku Brdarju za najboljšo fotografijo.

Zlato areno za najboljšo režijo v tem programu je prejel Miša Terzić za film Tri tjedna kasnije. Isti film je prejel tudi zlato areno za najboljši scenarij (Miša Terzić in Vladimir Arsenijević) in za najboljšo montažo (Marko Ferković). Zlato areno za glavno moško vlogo je prejel Vučić Perović za vlogo v filmu Oče naš.

V regionalnem programu je zlato areno prejel film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo slovenske režiserke Ester Ivakič, v študentskem programu pa je bil za najboljši film razglašen Rahlo režiserja Joze Schmucha.

Nagrado občinstva bodo podelili nocoj, ko se bo festival tudi sklenil.