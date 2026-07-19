(FOTOGALERIJA) Na sv. Katarini ta konec tedna Vlado Kreslin z Malimi bogovi
Kultura
19. 07. 2026, 9:00 , posodobljeno: 19. 07. 2026, 9:22
Medtem ko je v Kopru večtisočglava množica spremljala koncert Dubioze Kolektiv, je na sv. Katarini v Ankaranu v okviru cikla Poletje v Ankaranu nastopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih kantavtorjev je občinstvo popeljal skozi izbor svojih največjih uspešnic, ki jih že desetletja prepevajo različne generacije. S spremljevalno zasedbo Mali bogovi je pripravil večer, v katerem ni manjkalo ne energije ne bolj intimnih trenutkov. V fotogaleriji si oglejte utrinke s petkovega koncerta.
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