FUGA pogumno in kljubovalno vabi na študentske predstave iz več koncev Evrope

O festivalu FUGA so spregovorili predsednik ŠOUP Alen Mujkić, umetniški vodja festivala Ivan Loboda, direktorica Gledališča Koper Katja Pegan in predstavnik za odnose z javnostmi gledališča Matej Sukič

KOPER • Zanimanja za festival je vse več, je povedal Ivan Loboda, saj se je letos prijavilo kar 21 različnih predstav, tudi z akademij, ki v preteklosti niso bile izbrane. "A so produkcije vse kakovostnejše, zato je zame kot selektorja laže in obenem teže izbrati," je dejal na današnji tiskovni konferenci v Gledališču Koper, ki ostaja glavni organizator s pomembno podporo Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP), kjer so po besedah predsednika Alena Mujkića prepričani, da je kultura za mlade izjemnega pomena. "Na tovrstnem festivalu lahko mladi iz Evrope pokažejo, česa vse so sposobni, in to pokažejo prav v Kopru," je poudaril.