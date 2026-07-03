FUGA pogumno in kljubovalno vabi na študentske predstave iz več koncev Evrope
"Mladi bi radi, da se sliši njihov glas, njihov pogled na negotovo prihodnost," pravi Ivan Loboda, umetniški vodja Fuge, mednarodnega festivala produkcij gledaliških akademij. Ta bo prihodnji teden v Kopru že sedmič prikazal izvirne študentske predstave in povezal mlade tudi z izmenjavo izkušenj ter okroglo mizo o prihodnosti gledališča, kakršno si želijo nadebudni ustvarjalci.
KOPER • Zanimanja za festival je vse več, je povedal Ivan Loboda, saj se je letos prijavilo kar 21 različnih predstav, tudi z akademij, ki v preteklosti niso bile izbrane. "A so produkcije vse kakovostnejše, zato je zame kot selektorja laže in obenem teže izbrati," je dejal na današnji tiskovni konferenci v Gledališču Koper, ki ostaja glavni organizator s pomembno podporo Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP), kjer so po besedah predsednika Alena Mujkića prepričani, da je kultura za mlade izjemnega pomena. "Na tovrstnem festivalu lahko mladi iz Evrope pokažejo, česa vse so sposobni, in to pokažejo prav v Kopru," je poudaril.
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