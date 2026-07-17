Tilda Swinton: “Delali smo v duhu tovarištva. To je resnično zdravilo.”
Kulturno središče Onassis Ready v Atenah, ki ga upravlja fundacija grškega ladjarja Aristotla Onassisa, je med 17. majem in 28. junijem letos gostilo odmevno razstavo z naslovom Tilda Swinton - Ongoing. Uvodnega tedna se je udeležila Tilda Swinton, ki je po odprtju med drugim izvedla tudi mojstrski tečaj, ki smo se ga udeležili in na katerem je ponudila zelo oseben razmislek o umetniški identiteti, prijateljstvu in sodelovanju. Vsebino pogovora najbolje povzame beseda tovarištvo, ki je bila tudi njena najpogosteje izrečena beseda, in po njenem mnenju predstavlja osnovni gradnik “zdravega” umetniškega okolja.
Tilda Swinton, igralka, performerka, vizualna umetnica, modna ikona, predvsem pa muza številnim režiserjem in drugim umetnikom, je s svojo venomer izmuzljivo in kameleonsko persono ustvarila številne nepozabne, ekscentrične in ikonične vloge. Wes Anderson, Jim Jarmusch, Luca Guadagnino, Pedro Almodóvar, Bong Joon-ho je samo nekaj filmskih režiserjev, s katerimi sodeluje že dolga leta in z njimi je stkala tudi številna dolgoletna prijateljstva. Tilda Swinton je skozi pogovor, ki ga je vodil grški gledališki režiser in igralec Evripid Laskaridis, povedala, da je njena ustvarjalna moč zrasla predvsem iz radovednosti in zvestobe ljudem, s katerimi jo povezuje skupna umetniška občutljivost.
Sebe ni nikoli dojemala kot igralko
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