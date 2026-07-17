Tilda Swinton: “Delali smo v duhu tovarištva. To je resnično zdravilo.”

Tilda Swinton je zelo osebno spregovorila o svojih začetkih in iskanju lastnega umetniškega izraza.

Tilda Swinton, igralka, performerka, vizualna umetnica, modna ikona, predvsem pa muza številnim režiserjem in drugim umetnikom, je s svojo venomer izmuzljivo in kameleonsko persono ustvarila številne nepozabne, ekscentrične in ikonične vloge. Wes Anderson, Jim Jarmusch, Luca Guadagnino, Pedro Almodóvar, Bong Joon-ho je samo nekaj filmskih režiserjev, s katerimi sodeluje že dolga leta in z njimi je stkala tudi številna dolgoletna prijateljstva. Tilda Swinton je skozi pogovor, ki ga je vodil grški gledališki režiser in igralec Evripid Laskaridis, povedala, da je njena ustvarjalna moč zrasla predvsem iz radovednosti in zvestobe ljudem, s katerimi jo povezuje skupna umetniška občutljivost.

Sebe ni nikoli dojemala kot igralko