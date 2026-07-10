Glasbeni festival Sajeta zajel val novosti

BREGINJ • Glasbeni festival Sajeta bo v svoji 27. izvedbi doživel kar nekaj novosti. Dogajanje med 16. in 18. julijem se bo namreč iz idiličnega tolminskega Sotočja preselilo v nekdanjo Karavlo v Breginju v osrčje pristne narave.

V treh dneh se bodo na odru zvrstili številni glasbeniki iz dvanajstih držav in iz Slovenije. Poleg glasbenih nastopov bodo obiskovalci lahko uživali tudi v filmskih projekcijah ter raznih delavnicah in predavanjih.

Glasbeni program bosta v četrtek otvorila slovenska ustvarjalca Nika Prusnik in Rok Zalokar, sledil bo nastop slovenske zasedbe Grunt. Kasneje se bo občinstvu predstavila ena najbolj prepoznavnih sodobnih glasbenic iz Gane Wiyaala, ki bo nastopila v sodelovanju s slovensko skupino Yaga Yagas. Isti večer bosta nastopila tudi priznana slovenska improvizatorja Samo Kutin in Vid Drašler ter švedsko-danska eksperimentalna glasbena skupina BITOI.

Spodbujanje ženske ustvarjalnosti

Petkov program bo v ospredje postavil mednarodni projekt The Future of Feminist Performance, ki na novo kontekstualizira umetniško in aktivistično dediščino mednarodno priznane pesnice, performerke in zvočne umetnice Katalin Ladik. »Povezale smo se z organizacijami iz še štirih držav, da bi spodbudile mlade umetnice k performansu, ker se nam zdi, da ta praksa počasi izginja. Kot smo raziskovali, se danes s performansom ukvarja zelo malo umetnic, mlajših od štirideset let,« je dejala koordinatorica projekta Sanja Popov Leban.

Vrhunec sobotnega dogajanja bo nastop hrvaške zasedbe ABOP, ene najbolj cenjenih koncertnih elektronskih skupin v regiji. Skupina izvaja predvsem acid house, techno, electro in druge zgodnje zvrsti elektronske plesne glasbe. Na oder prinašajo rave, vendar brez DJ-ja. Elektronske zvoke namreč posnema zgolj pet glasbenikov. Pred njimi bo nastopila še hrvaško-srbska zasedba Još Gori, italijanska zasedba Filaments of Existence in japonski progresivno-psihadelični trio Green Milk From The Planet Orange.

Krčenje sredstev za kulturne dejavnosti

Teden dni pred pričetkom festivala je organizatorje Sajete pretreslo nenapovedano zmanjšanje sredstev za javne kulturne programe. »Težava je v tem, da nas Ministrstvo za kulturo poskuša odvrniti od tega, da bi jim po izvedenem projektu poslali denarni zahtevek. To bi lahko storili šele jeseni po predvidenem rebalansu državnega proračuna. Vsa izplačila bi se tako zamaknila za približno tri mesece, s tem pa bi v mednarodnem okolju izpadli kot nekredibilen partner, saj ustvarjalcev ne bi morali izplačati,« je povedal programski urednik festivala Sajeta in predsednik Zveze Mink Tolmin Janez Leban. Ministrstvo za kulturo namreč sofinancira kar 70 % festivala. Organizatorji bodo izpolnili svoje pogodbene obveznosti in na podlagi tega ministrstvu vseeno poslali zahtevek za izplačilo, je še dejal Leban.