STA

Glavna nagrada na hrvaškem Cinehillu mehiškemu filmu Fernanda Eimbcka

Kultura
28. 07. 2026, 18:00 , posodobljeno: 28. 07. 2026, 18:00

Glavno nagrado mednarodnega filmskega festivala Cinehill v Gorskem kotarju je osvojil mehiški film Moscas (Muhe) Fernanda Eimbcka. Nagradili so njegovo filmsko občutljivost, ki združuje preprostost, drznost in globoko človečnost, ter preobrazbo intimne zgodbe v globok razmislek o osamljenosti, povezanosti, sočutju in sprejemanju izgube.

Glavna nagrada na hrvaškem Cinehillu mehiškemu filmu Fernanda Eimbcka

Mehiški film Moscas, ki je osvojil glavno nagrado filmskega festivala Cinehill, je bil premierno predvajan na Berlinalu.

Foto: Posnetek Zaslona

DELNICE > Film prikazuje Olgino samotno življenje, ki temelji na strogih vsakodnevnih navadah. Ko jo finančne težave prisilijo v oddajanje sobe v najem, se v stanovanje vseli moški, ki s seboj na skrivaj pripelje svojega devetletnega sina. Nepričakovana vez z dečkom poruši Olgino rutino in tri neznance poveže v novo družino. Gre za zrelo dramo o človečnosti in izbranih družinah, ki je bila premierno predvajana na Berlinalu.

Člani žirije za glavno nagrado propeler cinehill, ki so jo podelili v soboto zvečer, so bili palestinski producent Baher Agbarija, srbska producentka Snežana van Houwelingen, srbska režiserka Marija Perović in hrvaški režiser Igor Šeregi.

Žirija je posebno omembo namenila filmu z naslovom 15 i po črnogorskega režiserja in scenarista Milivoja Obradovića “za duhovit in intimen prikaz igralca, ki se sooča s poklicno, eksistencialno in osebno krizo ter se odloči, da bo kamero vzel v svoje roke”. Nagrada crocorto je pripadla filmu Držim te hrvaške režiserke Ane Predan. Kot piše v obrazložitvi, “minimalistična, a natančna režija ustvarja filmsko pesem o dveh osamljenih posameznikih, ki se povežeta prek morja in vode - pravi filmski haiku”.

Nagrado corto za najboljši kratki film je prejela švicarska režiserka Camille Surdez za film L'avant-poste 21. Žirija je nagradila njeno pristno in iskreno zgodbo o prijateljstvu in ženski solidarnosti. Teme umetne prekinitve nosečnosti se film loteva pogumno, jasno in občutljivo ter poziva k razpravi. Nagrado filmskih kritikov fipresci je prejel film El deshielo, z angleškim naslovom The Meltdown čilske režiserke Manuele Martelli. Film odlikuje subtilen, a hkrati močan filmski jezik, ki podaja tiho, intimno zgodbo o zapletenem odnosu med materami in hčerami v ozadju družbene in osebne korupcije.

Na letošnjem programu Cinehilla, ki je bil v Fužinah v Gorskem kotarju, so vključili tri slovenske filme. Filma Zemljo krast režiserja Žige Virca, ki se je uvrstil v glavni program, in celovečerni dokumentarni film režiserja Damjana Kozoleta OHO Film, ki so ga prikazali v posebnem programu, sta imela hrvaško premiero. V programu kratkih filmov CineCorto je bil na ogled še slovensko-italijanski film Vojna ščetk v režiji Lorenza Fabbra. • sta, bp

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