Gledališki festival Fuga v Kopru znova povezuje mlade evropske ustvarjalce in opozarja na finančno podhranjenost

KOPER > Sedma edicija mednarodnega festivala Fuga bo od 10. do 15. julija v Kopru ponudila šest uprizoritev gledaliških akademij iz Slovenije, Srbije, Poljske, Švice in Slovaške. Festival je v sedmih letih prerasel okvire klasičnega študentskega dogodka in postal pomembno evropsko stičišče mladih gledaliških ustvarjalcev saj se je na festival prijavilo 21 predstav, pojasnjujejo organizatorji.

Opozorilo o finančni stiski in pomanjkanju institucionalne podpore

Direktorica Gledališča Koper Katja Pegan kljub uspešni zgodbi opozarja na finančno stisko festivala in pomanjkanje institucionalne podpore.

"Letos Fugo ustvarjamo v izjemno zaostrenih finančnih razmerah. Mesto Koper in ministrstvo za kulturo ne prepoznavata in ne financirata večjega pomena tovrstnih mednarodnih prireditev za obalno regijo in državo, kar nas močno žalosti," je povedala Pegan. Festival že leta ima enak proračun kljub inflaciji in podražitvam, kar otežuje izvedbo festivala. Pegan je ob tem poudarila pomembno vlogo Študentske organizacije Univerze na Primorskem, ki festival podpira že od samega začetka in ostaja njegov najpomembnejši partner.

Slovenska javnost pogosto spregleda moč in ugled festivala Fuga v tujini

Umetniški vodja in selektor festivala Ivan Loboda je opozoril, da slovenska javnost pogosto spregleda moč in ugled festivala Fuga v tujini. Izpostavil je vedno večji mednarodni interes za festival in njegove programske posebnosti.

"Fuga na primer na beograjski akademiji in v tamkajšnjih gledaliških krogih velja za enega izmed najpomembnejših festivalov v Evropi. Tu gre verjetno zahvala naši sodelavki Ivani Vuković, profesorici na beograjski akademiji in nekdanji direktorici beograjskega narodnega gledališča, ki naš festival močno podpira," je izpostavil Loboda.

Na festivalu bodo med drugim uprizorili predstave Jaz, David z ljubljanske akademije AGRFT in Why do people use violins iz Švice. Beograjski študentje bodo odigrali Ples pacova, novosadski Sve dok govorimo o ljubavi, gostovali pa bodo še poljski študentje iz Krakova in slovaški iz Bratislave.

Posebno noto festivalu daje tudi letošnja sestava strokovne žirije. 27-letni igralec Gledališča Koper Mak Tepšić bo v njej zasedel edinstveno vlogo, saj kljub temu, da je najmlajši član koprskega ansambla, v žiriji nastopa kot najstarejši član.

"V veliko čast mi je, da zasedam to pozicijo. Sam sem se udeleževal prejšnjih Fug in vedno so člani žirije bili odlični umetniki. Zelo se veselim predstav teh mladih ljudi, ker me zanima, o čem razmišljajo in kakšne nove forme poskušajo iznajti," je vlogo žiranta ocenil Tepšić.

"Kot ljubitelj teatra mislim, da je primarna naloga žirije, da iščemo pozitivne stvari in tisto, kar nas preseneti. Ob tem takšen mednarodni festival za celotno mesto prinaša lepo priložnost, saj lahko obiskovalci vidijo predstave iz različnih delov Evrope. Kakšna študentska predstava iz prejšnjih let me je navdušila celo bolj kot kaka profesionalna predstava v slovenskih institucijah," je še dodal najmlajši igralec koprskega teatra.

Spremljevalni program festivala bo ponudil še okroglo mizo in dvodnevno delavnico performerke Irene Tomažin. Organizatorji bodo dogajanje sklenili 15. julija pri Bastionu s podelitvijo festivalskih nagrad in koncertom skupine Smetnaki.