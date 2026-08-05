Gospod Senica, pesnik Zlobec in družina Vižintin z bando na pohodu po Sloveniji

KOPER > TV Poper je nastajal na Televiziji Koper Capodistria, na Televiziji Slovenija pa so ga predvajali med letoma 1994 in 2003. Ogrodje oddaje sta postavila Boris Kobal in Sergej Verč, ustvarjalca iz kroga Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, ki sta s prepletom satire, parodije in komentarja aktualnega dogajanja ustvarila eno najbolj prepoznavnih humorističnih televizijskih oddaj pri nas.

Njena dramaturgija je temeljila na navidez resnem televizijskem pogovoru. Sergej Verč je v vlogi uglajenega voditelja zastavljal vprašanja gostom, ki jih je v različnih preoblekah in značajih upodabljal Boris Kobal. Med najbolj priljubljenimi liki so bili gospod Senica, gospod Justinčič, pesnik Zlobec, zgodovinar Pirhovec, športnik Vižintin, učiteljica Pizziga in številni drugi, ki so z ironičnimi dialogi komentirali politično in družbeno dogajanje. Nepozabna je ostala tudi uvodna izmenjava: “Oprosti, kej sem pršu prezgodaj?” - “Ne.” - “Alora pridem več k'sno!”, ki jo je napisal Boris Devetak.

Z leti se je ustvarjalni ekipi pridružila vrsta igralcev in humoristov, med njimi Boris Devetak, Igor Malalan, Ivo Godnič, Sašo Hribar, Franko Korošec, Gojmir Lešnjak - Gojc, Nataša Tič Ralijan, Marjan Šarec in Nataša Živkovič.

Oddaja je pogosto razburjala politike in druge javne osebnosti, ki so se znašli med tarčami satire, hkrati pa ni ostala brez kritik. Kljub različnim odzivom je TV Poper postal kultna televizijska oddaja, katere replike in liki so ostali del kolektivnega spomina več generacij gledalcev.

Po več kot dvajsetih letih bodo ustvarjalci zdaj znova stopili skupaj v predstavi TV Poper v živo. Na odru bodo nastopili Boris Kobal, Gojmir Lešnjak - Gojc, Nataša Tič Ralijan, Boris Devetak, Nataša Živkovič in Inacio Bintchende, ki bodo obudili številne prepoznavne like, obenem pa satirični pogled usmerili tudi v sodobno Slovenijo. Kot napovedujejo ustvarjalci, predstava ne bo zgolj nostalgičen poklon legendarni oddaji, temveč nova avtorska komedija, ki bo z značilnim poprovskim humorjem komentirala današnji čas.

TV Poper je sicer živel tudi po koncu televizijskega predvajanja. Leta 2016 so potekali pogovori o njegovi vrnitvi na televizijo, vendar projekt ni zaživel, leta 2021 pa je nastala spletna satirična predstava Radio Poper: vrnitev izbrisanih. Zdaj se kultna primorska televizijska znamka po dolgem premoru vrača v novi, gledališki podobi.

Predstavo bodo predpremierno uprizorili 30. septembra v Kulturnem domu Nova Gorica, 1. oktobra bo premiera v Festivalni dvorani v Ljubljani, dva dni kasneje pa si jo bo moč ogledati tudi v Kopru. 22. oktobra TV Poper prihaja v Sežano, 14. novembra v Ajdovščino, 18. novembra pa v Postojno.