(INTERVJU) Boštjan Gombač: “Fino je imeti začetek in konec, vmes bomo pa videli”

Kaj si lahko občinstvo obeta od tega tria, kaj bo nastalo, ko povežeš Mirro in Drakea in dodaš zraven še Gombača?

“Vsi trije komaj čakamo, da se dobimo. Ne vem, koliko časa bo za vaje, ampak Hamid in Pasquale sta že posnela nekaj projektov skupaj in se odlično poznata. Imata tudi nek svoj program. Moj načrt je bil, da ju presenetim, naštudiram tri njune kompozicije in jih predlagam, ker v glasbeni dramaturgiji nastopa je fino imeti začetek in konec, vmes bomo pa videli.”