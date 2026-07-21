Italijanski igralec s terase omahnil v smrt

V Rimu je po padcu s terase svojega stanovanja umrl 87-letni italijanski igralec in režiser Pippo di Marca. Tragičen dogodek se je zgodil v znani rimski četrti Trastevere, kjer je igralec padel s petega nadstropja, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Reševalci so hitro prispeli na kraj dogodka, vendar moškemu niso mogli več pomagati, saj je zaradi hudih poškodb umrl na kraju samem. Policija je takoj po prijavi zavarovala območje in začela obsežno preiskavo dogodka. Preiskovalci trenutno preverjajo vse možne scenarije, ki bi pojasnili razloge za padec s petega nadstropja. Oblasti za zdaj ne izključujejo nobene možnosti. Kot glavna scenarija policisti obravnavajo morebitno tragično nesrečo ali pa namerno dejanje. Kriminalisti na kraju dogodka zbirajo materialne dokaze in opravljajo pogovore z morebitnimi pričami ter sosedi, ki bi lahko ponudili več informacij o zadnjih trenutkih 87-letnega ustvarjalca. Pristojne službe bodo opravile tudi ustrezne preiskave, ki bodo pomagale razjasniti natančen potek dogodkov, ki so pripeljali do padca. • nr