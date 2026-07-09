Izbran filmski nabor pod istrskim milim nebom

Osrednja igralska ekipa iz Še eno rundo pa greva se je med svojim vandranjem po Venetu ustavila tudi na grobu družine Brion.

ISTRA > V Letnem kinu Arrigoni in v organizaciji Centra za kulturo, šport in prireditve Izola so julijske torke rezervirali za cikel filmskih obletnic pod zvezdami. V torek so želeli s poglobljenim pogovorom z dr. Ernestom Ženkom iz Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem in filmsko kritičarko Ano Jurc uvesti projekcijo kontroverzne mojstrovine Stanleyja Kubricka Peklenska pomaranča, ki letos obeležuje svojo 55-obletnico, a jo je zagodla tehnika. Projekcijo bodo poskušali preložiti. Prihodnji torek je v Arrigoniju napovedan še en prelomni film - Taksist Martina Scorseseja, ki 50 let po svojem nastanku še vedno navdihuje s psihološko izjemno dodelanimi osrednjimi liki in svojo surovo neo noir estetiko. 21. julija pa bo čas za Trainspotting Dannyja Boyla, ki je s svojim frenetičnim hiperrealizmom in še danes vrhunskim glasbenim izborom, ki je odlično ujel tudi tedanji glasbeni duh časa, eden od najbolj izstopajočih filmov 90. let minulega stoletja.

Drevi se na eni najlepših lokacij v osrčju koprskega podeželja, v Kubedu, poleg ostalin tamkajšnjega gradu, s filmom Blum - gospodarji svoje prihodnosti začenja osrednji del letošnjega programa Kino Istra, ki se je s posebnim programom, posvečenim zapuščini Franca Basaglie, ogreval že na letošnjem Kino Otoku.

Kino Istra bodo uvedli drevi v Kubedu s projekcijo filma Blum - gospodarji svoje prihodnosti. Foto: Foto:

Drevi bodo v Kubedu predstavili film večkrat nagrajene bosanske režiserke Jasmile Žbanić, ki se je “zakopala” v življenje in delo Emerika Bluma, ustanovitelja sarajevskega Energoinvesta, nekdanjega jugoslovanskega gospodarskega giganta, ki se je tik pred upokojitvijo zelo zavzel in očitno odigral ključno vlogo, da so leta 1984 v Sarajevo pripeljali zimske olimpijske igre. Vse do septembra se bodo vrnili še na svoje številne stare lokacije, v letošnjem programu pa še posebej izstopajo: dokumentarni film ceste Yugo gre v Ameriko, ki v ospredje postavi vprašanje, kaj pomeni biti najslabši, intimen in presunljiv zgodovinski dokumentarec o življenju ob goriški meji Ne pozabi me avtoric Anje Medved in Nadje Velušček, zadnji film veterana ameriškega neodvisnega filma Jima Jarmuscha Oče mati sestra brat s prvovrstno igralsko zasedbo - Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps …

Izbran filmski program bo ponovno gostil tudi Prešernov trg v Kopru, ki se je že lani izkazal kot odlična lokacija za filmske večere na prostem. Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper v sodelovanju s kulturno umetniškim društvom Mrak bo na trg pripeljal pet projekcij, med katerimi velja izpostaviti že otvoritveni film, komično kriminalko Komaj čakam nedeljo! legendarnega novovalovskega režiserja Françoisa Truffauta in “mali veliki” italijanski film, ki je pometel z vso konkurenco (tudi težkokategornikov) na letošnji podelitvi najvišjih italijanskih filmskih nagrad david di donatello – Še eno rundo pa greva v režiji Francesca Sossaija, ki je ustvaril svojstven poklon pozabljenim obronkom dežele Veneto in njegovim ljudem. Avgusta sledijo še absurdna superjunaška satira Kajenje povzroča kašelj francoskega posebneža Quentina Dupieuxa, Vse povsod naenkrat, ki precej posrečeno parodira filme o multivesolju, zaključni večer 16. avgusta pa bo na sporedu ganljiva drama Posrednik priznanega japonskega režiserja Hirokazuja Koreede.

Po šestih letih “predaha” se je končno vrnil tudi Piranski kino pod zvezdami, ki ga gosti vrt Pastoralno-kulturnega centra Georgios. Še osem brezplačnih filmskih projekcij se bo zvrstilo ob sredah, vse do 26. avgusta. Piransko poletje pod zvezdami je odprla predpremiera slovenskega filma Skriti ljudje režiserja Mihe Hočevarja, sklenil pa ga bo odličen dokumentarec Praslovan Slobodana Maksimovića, ki osvetli ikono jugoslovanskega novega vala Zorana Predina. •