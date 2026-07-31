Izolan izdal knjigo v esperantu

IZOLA > Gre za čisto pravo knjigo, ki je sad temeljitega večmesečnega dela, seveda pa se je brez vseživljenjskih izkušenj z godali in nasploh glasbo ne bi mogel lotiti. Zoran Hudales je poklicno igral rog v ljubljanski Operi, ob tem pa je desetletja predano popravljal godala v delavnici priznanega slovenskega izdelovalca violin Vilima Demšarja. Po upokojitvi se je med drugim posvetil esperantu (zdaj ga že odlično govori) in ugotovil, da v tem jeziku manjkajo posamezni specifični izrazi (poimenovanja) z glasbenega področja, ki ga sam res dobro obvlada.

Esperanto je mednarodni planski jezik, ki ga je leta 1887 ustvaril poljski zdravnik in jezikoslovec Ludvik Lazar Zamenhof. Njegov namen je bil ustvariti preprost in nevtralen jezik, ki bi ljudem različnih narodov olajšal sporazumevanje ter spodbujal medsebojno razumevanje. Danes ga govori več sto tisoč ljudi po svetu, uporablja pa se v društvih, na mednarodnih srečanjih, kongresih, v književnosti in na spletu. Svetovni dan esperanta obeležujejo vsako leto 26. julija, na dan izida prvega učbenika tega jezika leta 1887.

V začetku avgusta bo svoje delo predstavil tudi več kot 1000 zbranim iz 62 držav v avstrijskem Grazu, kjer bo med 1. in 8. avgustom potekal že 111. svetovni kongres esperanta. Tja se odpravlja tudi precej slovenskih predstavnikov, med njimi kar osem rednih obiskovalcev četrtkovih esperantskih srečanj v Medgenearcijskem centru v Izoli, ki jih uspešno vodi učitelj Peter Grbec. Ta je nadvse navdušen nad svojim učencem in, seveda, nanj zelo ponosen, saj je ne le izdal knjigo, temveč tudi obogatil besedišče tega plemenitega mednarodnega jezika.