Izštekani Zmelkoow septembra v Cankarjevem domu

Koncert bo imel prav poseben pomen, saj zasedba obeležuje 30 let od izida svojega prelomnega drugega albuma Čiko, Pajo in Pako. Ob tej priložnosti bodo glasbeniki album odigrali v celoti, vključno z uspešnicami Klub ljudi z resnimi težavami, Gravitacija, Sergio in Sentiš - navadni. Repertoar bodo dopolnili s skladbami z letošnje plošče Plus in nekaterimi redko slišanimi vižami.

Za tokratni akustični nastop glasbeniki obljubljajo koncert brez kompleksnih dodatkov, velikih orkestrov ali ognjemetov. Zvok bodo gradili z akustično in klasično kitaro, bas kitaro brez prečk, ukulele basom, elektronskimi bobni ter vrsto drugih instrumentov, kot so flavta, tarabuka, violina, mandolina, saksofon in harmonika. Kot so sporočili, se jim na odru utegne pridružiti tudi kakšen skrivnosten gost.

Tretjič izštekani

Za skupino Zmelkoow prihajajoči koncert ne predstavlja prvega tovrstnega izziva. V oddaji Izštekani pri avtorju in voditelju Juretu Longyki so doslej nastopili že dvakrat. Prvič so poslušalce navdušili leta 1999, ko so posnetke izdali tudi na albumu Izštekani pri Juretu Longyki. Ta izdaja je kasneje močno vplivala na prihodnje generacije glasbenikov v oddaji. Drugič so se izštekali leta 2009, ko so ubrali povsem drugačen pristop in niso zaigrali niti ene svoje avtorske skladbe. Svoj delež so prispevali tudi ob dvajsetletnici oddaje leta 2013.

Po septembrskem nastopu v Cankarjevem domu skupina načrtuje še več izštekanih koncertov po različnih krajih v Sloveniji. Še pred jesenskim akustičnim ciklom pa Zmelkoow nadaljujejo s poletno turnejo v klasični "vštekani" varianti. Njihov urnik vključuje nastope na večjih festivalih in prizoriščih. Konec julija bodo igrali na Castle festivalu, v Šempetru pri Novi Gorici in v Medvodah, avgusta pa jih čakajo koncerti v Zrečah, na Ravnah na Koroškem ter v Gornji Radgoni. Poletni del turneje bodo v začetku septembra sklenili na festivalu Zmaj ma mlade v Postojni. • nr