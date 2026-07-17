Jaz, David blestela na FUGI
Predstava ljubljanske AGRFT je na koprskem festivalu FUGA osvojila tri nagrade in navdušila občinstvo.
KOPER • Ljubljanska Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) je na mednarodnem gledališkem festivalu FUGA v Kopru dosegla izjemen uspeh. Študentska predstava Jaz, David je osvojila tri od štirih festivalskih nagrad, hkrati pa prejela tudi najvišjo oceno občinstva v zgodovini festivala.
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