Jubilejni koncert klape Capris

KOPER • Klapa Capris prepeva dalmatinske klapske pesmi, istrske melodije, italijanske kancone in slovenske narodne pesmi, na nastope pa jih vabijo na vse konce Slovenije. V nedeljo bodo premierno predstavili prvo avtorsko pesem z naslovom Capris, v kateri se prepletajo zgodovina Kopra in stari koprski spomini. V desetletju delovanja se je v klapi zamenjalo več članov. Na njenem čelu je eden veteranov klapskega petja pri nas, prvi tenor Vinko Badžim, tenorja sta še Franko Germanis in Žiga Gregorič, bas pojeta Bojan Šturm in Andrej Uhelj, baritona pa sta Tino Mamić in Matjaž Škrubej, ki igra tudi na kitaro, mandolino in harmoniko. Kitarist je še Jan Glavina, na diatonični harmoniki pa klapo spremlja Mark Franca. Sobotni koncert v Taverni se bo začel ob 19.30, vstopnice bodo po 15 evrov, vključena je degustacija vin Markovič iz Izole.