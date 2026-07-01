Klarisa Jovanović prva rezidentka Sovretovega kabineta

Gostja je prisotne najprej očarala s pravljico, ki je izšla v knjigi Malo danes malo jutri (založba Malinc). Gre za zbirko pravljic s celega sveta, v katerih kot protagonisti nastopajo starejši ljudje, modre babici in dedki. Klarisa Jovanović pa ni le odlična pripovedovalka, ampak doživeto interpretira tudi svoje poezije, tokrat so bile v ospredju pesmi iz najnovejše zbirke Banket, ki jo je predstavila v pogovoru z Martino Kofol. V Sovretov kabinet pa je prišla prav z željo, da bi prevedla verze črnogorskega pesnika Petra Petroviča Njegoša iz njegove pesnitve Bleščava mikrokozmosa. Kot je pojasnila Klarisa Jovanović je Njegoš zelo blizu današnjemu razmišljanju, prevaja pa ga v upoštevanju izvirnega deseterca. Sovretov kabinet je odlična priložnost tako za rezidente, prevajalce, ki imajo možnost, da v prijetnem in mirnem okolju nemoteno delajo, je pa tudi lepa priložnost za domačine in ostale, da pobliže spoznajo z delom prevajalcev in njihovo umetnostjo. Sovretov kabinet sofinancira Javna agencija RS za knjigo, pri projektu pa sodelujejo Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založništvo tržaškega tiska.