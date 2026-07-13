Ko to tamo peva je na 33. Primorskem poletnem festivalu navdušil tudi s "Ko to tamo pleše"

Pred sobotno baletno predstavo Kdo neki tam poje/Ko to tamo peva Narodnega gledališča Beograd v Avditoriju Portorož, ki je bila letošnja druga velika gostujoča produkcija na 33. Primorskem poletnem festivalu (PPF), se je marsikdo spraševal, kako je mogoče ta kultni film režiserja Slobodana Šijana in scenarista Dušana Kovačevića iz leta 1980 spraviti v plesne gibe. A koreograf in režiser Staša Zurovac je, če sodimo po navdušenih stoječih ovacijah občinstva v portoroškem amfiteatru, izvrstno opravil svoje delo. Zgodba o pisani skupini naključnih potnikov na starem avtobusu, ki se je dan pred usodnim napadom Nemčije na Jugoslavijo iz zakotne vasi odpravila v Beograd, je tudi v plesnem povzetku filmskega scenarija ob več kot 30-članskem ansamblu in izvirni koreografiji na polno zaživela ob nepozabni glasbi Vojislava Kostića. V niz več kot dvestotih uprizoritev na matičnem odru in številnih gostovanj, ki so ansambel popeljali od Rima, Egipta do Kanade in Kolumbije, se je sedaj uvrstilo tudi navdušujoče gostovanje v Portorožu, kjer je nadvse prisrčen sprejem občinstva ne povsem polnega Avditorija prijetno presenetil tudi srbske ustvarjalce. Ob tem velja poudariti, da je, kot je dejala vodja PPF Neva Zajc, predstava tudi v sozvočju z današnjim časom vojnih konfliktov, ki jim še kar ni videti konca in ki ga prisotnost vojakov na odru zlahka prenese v našo dobo, ne da bi omenili tragičnega konca zgodbe o tem nenavadnem potovanju. "Pomembno je tudi, da je predstava navdušila tudi mlado občinstvo, ki filma zagotovo ni videlo," je še poudarila Neva Zajc. • NR