Korejska srhljivka obnorela kritike: Nova uspešnica na Netflixu dosega popoln rezultat

Nova Netflixova serija The East Palace takoj po premieri žanje izjemne uspehe. Gledalci in kritiki serijo že označujejo za eno najboljših korejskih dram letošnjega leta. Na priljubljenem portalu Rotten Tomatoes trenutno dosega maksimalno, 100-odstotno oceno pozitivnih kritik, medtem ko na portalu IMDb beleži oceno 7,7. Ustvarjalci serije gledalce popeljejo v izmišljeno različico korejske dinastije Joseon, kjer se prepletata svet živih in svet duhov.

Zgodba se vrti okoli kraljeve družine, ki jo že trideset let pesti skrivnostno prekletstvo. Zaradi te neznane sile redno umirajo prestolonasledniki. Ko nevarnost znova zapreti zadnjemu kraljevemu sinu, kralj Ju-sang za pomoč prosi lovca na duhove Gu-cheona. Slednjemu se pri iskanju vzroka za smrti pridruži kraljeva hči Saeng-gang. Kralj jo je namreč v otroštvu izgnal iz palače, saj je imela sposobnost poslušanja duhov. Čeprav se v palačo vrne na očetov ukaz, njen pravi motiv predstavlja maščevanje za umor njene matere. Dvojica sprva sodeluje z zadržki, a sčasoma združi moči v boju proti nadnaravnemu in človeškemu zlu.

Korejska folklora oživi na malih zaslonih

Scenarista Kwon So-ra in Seo Jae-won sta navdih za serijo poiskala v korejski šamanistični tradiciji in ljudskih verovanjih. V zgodbo sta vključila številna bitja iz korejske folklore. Gledalci tako spoznajo duhove ljudi z nerazrešenim obžalovanjem, maščevalne duhove polne grenkobe ter zlobne duhove, ki z vsakim umorom postajajo nevarnejši. Ustvarjalci so videz in lastnosti teh bitij prilagodili svetu serije, da bi gledalci takoj prepoznali njihovo naravo.

Režiser Choi Jung-kyu poudarja, da so velik poudarek namenili praktičnim učinkom in scenografiji. Ekipa je snemala v okrožju Yeoncheon, kjer so zgradili ločeni prizorišči za stvarni svet in svet duhov. S tem so zmanjšali potrebo po računalniških učinkih in ustvarili bolj pristno vzdušje. Raskošni kostumi in detajlna scenografija dodatno poudarjajo edinstven spoj zgodovinske drame in grozljivke.

Človeški pohlep kot največje zlo

Kljub prisotnosti nadnaravnih bitij serija hitro razkrije, da največjo nevarnost predstavljajo ljudje. Zgodba o tridesetletnem prekletstvu, ki naj bi ga sprožila dvorna dama, ki so jo po krivem usmrtili, služi zgolj kot krinka za resnične zločine. Gledalci izvejo, da je mati sedanjega kralja zastrupila starejše brate svojega sina. Na ta način mu je zagotovila prestol, smrti pa pripisala duhu usmrčene dvorne dame. Igralka Roh Yoon-seo, ki upodablja princeso Saeng-gang, izpostavlja, da prav človeški pohlep predstavlja pravi izvor vsega zla v seriji.

Zgodba doseže vrhunec, ko lovec na duhove Gu-cheon odide v svet duhov, da bi uničil zlobnega duha kronskega princa. V zameno za orožje ponudi lastno življenje. S pomočjo kralja mu uspe premagati princa, a pri tem tudi sam postane zlobni duh. Preden pade v komo, uspe rešiti princeso Saeng-gang. Odprt konec, kjer Gu-cheon ostaja z nevidnimi verigami priklenjen na svet duhov, pušča odprta vrata za drugo sezono. Režiser Choi Jung-kyu že namiguje, da zgodba še ni povsem zaključena, kar dodatno podžiga pričakovanja navdušenih gledalcev. "Brez dvoma gre za eno najboljših korejskih dram, kar sem jih gledal letos," je na družbenih omrežjih zapisal eden izmed oboževalcev.