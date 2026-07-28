Kritike na račun tekmovalnih filmov beneškega festivala

BENETKE • To je dansko-egipčanska filmska ustvarjalka May el-Toukhy s svojim drugim celovečernim filmom Kvinde ukendt, ki ima v angleščini naslov Woman Unknown.

Italijanska združenja 100autori, Anac, Air3, Doc/it, Ewa ter Women in Film, Television & Media Italia so nedavno objavila skupno izjavo, v kateri opozarjajo, da je bilo lani v tekmovalnem programu zastopanih šest režiserk. Ob predstavitvi festivalska programa prejšnji četrtek je direktor festivala Alberto Barbera sicer povedal, da je takšen izid presenetil tudi same organizatorje, in dodal, da je zelo upal, da bo našel filme režiserk, ki bi bili dovolj kakovostni za uvrstitev v tekmovalni program.

Italijanska filmska združenja so se zaradi tega v svoji izjavi osredinila prav na pojem kakovosti. Kot so izpostavila, kakovost ni nevtralna in objektivna kategorija, temveč pojem, ki se spreminja in razvija. Umetnost po njihovem mnenju ni področje, ločeno od družbenih vplivov, temveč jo oblikujejo razmerja moči, izkušnje in raznoliki pogledi.

"Vsak izbor je rezultat določenih stališč, kulturnih ozadij, preferenc, občutljivosti, omejitev in uredniških odločitev," so še zapisala v izjavi in dodala, da "kadar se iz leta v leto ponavlja takšen neuravnotežen izid, ni mogoče preprosto sklepati, da režiserke niso dovolj dobre. Namesto tega je treba preveriti, ali so merila za ocenjevanje filmov še vedno v skladu s sedanjostjo".

Združenja so še spomnila, da je minilo že osem let, odkar je mednarodni filmski festival v Benetkah leta 2018 pristopil k mednarodni pobudi 50/50 do leta 2020, katere namen je spodbujati večjo preglednost postopkov izbora ter bolj uravnoteženo zastopanost žensk in raznolikih skupin v procesih odločanja.