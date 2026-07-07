Kultna Kubrickova klasika znova na velikem platnu
Kultura
7. 07. 2026, 13:14 , posodobljeno: 7. 07. 2026, 13:19
Art kino Odeon je znova zagnal poletne filmske večere pod zvezdami. V okviru drugega julijskega filmskega večera bo danes, 7. julija, ob 21. uri v Letnem kinu Arrigoni na sporedu kultni film Peklenska pomaranča (A Clockwork Orange), eno najodmevnejših del legendarnega režiserja Stanleyja Kubricka.
IZOLA • Filmska klasika iz leta 1971, posneta po istoimenskem romanu Anthonyja Burgessa, velja za eno najvplivnejših del svetovne kinematografije. S svojo drzno pripovedjo o nasilju, svobodni volji in družbenem nadzoru tudi več kot pet desetletij po nastanku ostaja aktualna ter spodbuja razmislek o etičnih in družbenih vprašanjih.
Dogodek v organizaciji Art kina Odeon bo ljubiteljem filma ponudil priložnost, da eno največjih filmskih klasik doživijo na velikem platnu. Pred projekcijo, ki se bo začela ob 21. uri, se bosta obiskovalcem pridružila filmska kritičarka Ana Jurc in prof. dr. Ernest Ženko.
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