Kultna Kubrickova klasika znova na velikem platnu

IZOLA • Filmska klasika iz leta 1971, posneta po istoimenskem romanu Anthonyja Burgessa, velja za eno najvplivnejših del svetovne kinematografije. S svojo drzno pripovedjo o nasilju, svobodni volji in družbenem nadzoru tudi več kot pet desetletij po nastanku ostaja aktualna ter spodbuja razmislek o etičnih in družbenih vprašanjih.

Film, ki je ob izidu buril duhove, je postal ena največjih klasik filmske zgodovine. Foto: Wikicommons Foto: Wikicommons

Dogodek v organizaciji Art kina Odeon bo ljubiteljem filma ponudil priložnost, da eno največjih filmskih klasik doživijo na velikem platnu. Pred projekcijo, ki se bo začela ob 21. uri, se bosta obiskovalcem pridružila filmska kritičarka Ana Jurc in prof. dr. Ernest Ženko.