Laibach odpovedali koncert v Cave Romane

Kot so Laibach zapisali na družbenih omrežjih, je do odpovedi prišlo zaradi "nepredvidenih tehničnih okoliščin, na katere niso imeli vpliva". Ob tem so izrazili obžalovanje in razočaranje zaradi nevšečnosti, ki jih je odpoved povzročila obiskovalcem.

Kupcem vstopnic bodo kupnino povrnili na prodajnem mestu, kjer so jih kupili. Drugih podrobnosti o razlogih za odpoved ali morebitnem nadomestnem terminu za zdaj niso navedli.