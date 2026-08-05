Lara Stopar iz Lokve evropska prvakinja na diatonični harmoniki

VIDEM > Z osvojenim 1. mestom v kategoriji diatonične harmonike je postala absolutna evropska prvakinja. Dan prej je osvojila 1. mesto v kategoriji klasične harmonike, za las se ji je izmuznil tudi naslov absolutne prvakinje s kromatično harmoniko. Lara, ki bo v šolskem letu 2026/27 študij nadaljevala na koprski umetniški gimnaziji, je uspešno zaključila 8-letni program s solfeggiom na klasični harmoniki pri profesorju Igorju Zobiu na Glasbeni šoli Sežana, obiskuje še glasbeno šolo v Ilirski Bistrici, kjer jo igranja na diatonično harmoniko poučuje profesor Manuel Šavron. Svoje glasbeno znanje in umetniški izraz razvija z rednim delom, vztrajnostjo in iskrenim veseljem do igranja harmonik. Aktivno igra in sodeluje v Kulturnem društvu Kraška harmonika Sežana, v orkestrih sežanske glasbene šole in vseslovenskega orkestra diatoničnih harmonik slovenskih glasbenih šol, ki ga vodi prof. Boris Razboršek. K uspehu mlade in nadobudne harmonikarke sta zaslužna tudi starša Matjaž in Irena Stopar.